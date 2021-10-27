Выяснилось, кто поедет на "детское Евровидение" от России

"В этом году я решила попробовать свои силы с сольной песней, и у меня получилось! Я очень рада, что буду представлять Россию на конкурсе в Париже. Хочу отметить, что у меня были сильные соперники. У всех участников были хорошие песни и красивые номера. Хотела поблагодарить всех, кто голосовал за меня и мою песню Mon Ami в финале! А также свою семью, которая меня всегда поддерживает"