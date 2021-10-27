Выяснилось, кто поедет на "детское Евровидение" от России

Россию на "детском Евровидении" представит 11-летняя Таня Меженцева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.
Девочка победила в финале национального отборочного тура, который состоялся в Москве 26 октября. Она уже участвовала в детском вокальном конкурсе в 2019 году. Тогда она исполняла песню A Time for Us в дуэте с Денберелом Ооржаком. В этот раз Меженцева выступит соло с песней Mon Аmi.
"В этом году я решила попробовать свои силы с сольной песней, и у меня получилось! Я очень рада, что буду представлять Россию на конкурсе в Париже. Хочу отметить, что у меня были сильные соперники. У всех участников были хорошие песни и красивые номера. Хотела поблагодарить всех, кто голосовал за меня и мою песню Mon Ami в финале! А также свою семью, которая меня всегда поддерживает"
Вокальный конкурс пройдет 19 декабря в концертном зале La Seine Musicale в западном пригороде Парижа. Пока что проводить мероприятие планируется в онлайн-формате.
Следующее "Евровидение" для взрослых исполнителей пройдет в 2022 году, но организаторы начали подогревать к нему интерес уже сейчас. Так стал известен город, где пройдет конкурс,