"Решила подзаработать": Светличная появилась у Малахова

Пользователи Instagram и YouTube осудили Светлану Светличную, которая появилась в шоу Андрея Малахова после исчезновения.

Фото: @malakhov007 @malakhov007

О пропаже Светланы Светличной стало известно 25 октября. Последний раз 81-летнюю актрису видели на киностудии им. Горького. 22 октября. К поискам артистки подключили Главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Искать Светличную помогали более 40 волонтеров "Лизы Алерт".

Видео дня

26 октября артистка появилась на съемках ТВ-шоу Андрея Малахова в киностудии на улице Эйзенштейна. Светлана здорова, ее жизни ничего не угрожает. В эфире программы телеведущий прояснил ситуацию.

По словам Малахова, в его редакцию поступил таинственный звонок от девушки по имени Пелагея с просьбой спасти артистку. Корреспондент отправился на встречу с девушкой и узнал, что та стала свидетельницей неприятного разговора Светличной с невесткой. Пелагея также рассказала о признании артистки, что та готова свести счеты с жизнью.

Все это время Светличная жила в однокомнатной квартире на 15 этаже нового ЖК. Артистка не имела пропуска, чтобы выйти из квартиры.

Малахов пригласил звезду в киностудию, однако перед записью эфира той стало плохо. Врачи "скорой" приняли решение о госпитализации, и некоторое время артистка провела в палате.

В эфире Светличная рассказала о проблемах в семье. По словам артистки, ей плохо в новом доме. Кроме того, актриса отметила, что у нее не складываются отношения с одним из сыновей.

"Это не мой дом, я плохо там сплю, чувствую себя одиноко".

"У Алеши было три инсульта. Мне не хватает его тепла, не хватает его любви".

Внезапная пропажа и неожиданное появление актрисы вызвали неоднозначную реакцию в интернете. Подписчики Андрея Малахова в Instagram уверены, что это чистый пиар.

khanbikovamarina: "У нее наверное деньги закончились, решила подзаработать".

nata_butik: "А пропадала ли?".

angelika.sid: "Новая придуманная история. Прям даже уже не смешно...".

allafilonskaia: "Понапридумают".

irinamaksimova7: "Кто бы сомневался в ваших дешевых постановках!"

vladislav230678: "Вот даже следить за этой ситуацией не хотел! Знал, что вскоре найдется! Пиарится пенсионерка, сейчас прибавку к пенсии будет получать, бегая по каналам!"

На YouTube под записью эфира зрители жалели сына Светличной Алексея.

Людмила Уразаева: "Прекрасный сын Алексей и вся его семья, за исключением взбалмошной мамы-артистки".

Мария **ская: "Считаю программу Малахова аморальной. А этот выпуск бесчеловечной провокацией по отношению к родным Светличной. Они же пожилые люди, сын тяжело болен. Совесть есть, Малахов? Хоть капля?".

Lidia LidiaLidia: "Бабульке хочется пиара, Малахов, бери ее к себе домой. Она должна заботиться о своём сыне, внуках, любить невестку и она тебя будет уважать. Такой мамы не дай Бог. Бабка хочет любви. А ты кого любишь? Сын больной. А она только о себе думает. Помнит вся страна. За что? Разберись в своей семье".