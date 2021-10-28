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Максим Галкин стал ведущим обновленного шоу «Блеф»

Слово и Дело
4 часа назад

Премьера обновленного шоу «Блеф» стартует на платформе Premier 28 октября. Ведущим проекта выступит Максим Галкин, который будет проверять российских звезд.

Галкин стал ведущим обновленного шоу «Блеф»
Фото: Prt Scr youtube.com / Красный квадратPrt Scr youtube.com / Красный квадрат

«Блеф» раньше вел актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов. Проект завоевал множество положительных отзывов, но его создатели решили вдохнуть в шоу новую жизнь. Согласно правилам, гости будут рассказывать друг другу истории. Собеседникам предстоит угадать, какой эпизод из жизни оказался ложью.

«Вообще к вранью я отношусь негативно, но шоу "Блеф" — это замечательный пример, когда виртуозная ложь служит для развлечения, а не для того, чтобы обманывать ради выгоды», — отметил Максим Галкин.

Первыми в обновленном шоу примут участие шоумен Александр Ревва и певец Николай Басков. Именно они будут угадывать реальные истории из жизни друг друга, а за правильные ответы получать баллы. По словам Максима Галкина, проект получился смешным и подойдет тем, кто хочет расслабиться и поднять себе настроение.

Артист Максим Галкин ведет еще один проект на платформе YouTube под названием «Музыкалити». Ведущий знакомит исполнителей разных поколений друг с другом. Шоу уже успело отметиться скандалом с участием Ларисы Долиной и Валей Karna.val.

ТВ,Роман Попов,Максим Галкин,Александр Ревва,Николай Басков,
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