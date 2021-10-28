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Мартиросян рассказал, почему закрыли "Прожекторперисхилтон"

Стелла Шмель
1 час назад

Популярный комик и телеведущий Гарик Мартиросян стал гостем Youtube-шоу Максима Ковальского. Среди прочего он ответил и на вопрос о том, что стало с программой «Прожекторперисхилтон» и почему ее закрыли.

Мартиросян рассказал, почему закрыли "Прожекторперисхилтон"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поначалу ТНТ был не против. Контракт с Первым каналом нам разрешали заключать на год. Потом еще на год. А потом сказали: запрещаем. У нас же долголетний контракт с ТНТ. И, чтобы остаться в „Прожекторе“, надо было расторгнуть все договоры с ТНТ»,

— пояснил Мартиросян.

Помимо него в проекте участвовали шоумены Александр Цекало, Сергей Светлаков и Иван Ургант.

Мартиросян отметил, что не было такого, что программу закрыли одним днем. Велись долгие переговоры, но решить этот вопрос позитивно не вышло.

Теперь ведущие «Прожекторперисхилтон» дают живые концерты. Правда, Александр Цекало в этом проекте не участвует.

Как отметил Мартиросян, он стал «крутым продюсером и снимает сериалы для Netflix».

Ранее Мартиросян раскрыл причину ухода из Comedy Club.

ТВ,Максим Ковальский,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Александр Цекало,Сергей Светлаков,Netflix,
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