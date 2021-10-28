Мартиросян рассказал, почему закрыли "Прожекторперисхилтон"

«Поначалу ТНТ был не против. Контракт с Первым каналом нам разрешали заключать на год. Потом еще на год. А потом сказали: запрещаем. У нас же долголетний контракт с ТНТ. И, чтобы остаться в „Прожекторе“, надо было расторгнуть все договоры с ТНТ»,