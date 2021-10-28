Сколько получают звезды за участие в ток-шоу

Скандалы, трагедии, личные драмы зачастую обсуждают в выпусках ток-шоу. Давно известно, что зачастую родственники знаменитостей да и сами звезды просят определенный гонорар за свои откровения в эфире. "Комсомольская правда" выяснила, сколько стоят личные истории знаменитостей.

Фото: Кадр из передачи "Пусть говорят" Кадр из передачи "Пусть говорят"

Например, вдовец Юрий Фирсов за свои выступления в «Прямом эфире» получал стандартный гонорар — 200 и 300 тысяч рублей за съемку.

А после трагедии в семье Владимира Конкина родственники заработали по 500 тысяч.

По данным издания, столько же заработала и вдова Бориса Грачевского после его смерти.

Те же расценки были и для Любови Успенской, которая скандально выясняла отношения со своей дочерью Татьяной Плаксиной.

"А вот сын Светланы Светличной захотел больше. Когда 60-летнему Алексею Ивашову позвонили с предложением принять участие в записи эфира ток-шоу о непростых отношениях с мамой, он ответил, что согласится за 1 миллион рублей. Таких денег сыну Светличной никто платить не стал. Его «потолок» - 100 тысяч рублей. Поэтому эфир не случился",