Режиссер прокомментировал скандал с Моргенштерном

Режиссер Марюс Вайсберг высказал мнение, что слова Моргенштерна были неверно истолкованы. Деятель считает, что сейчас вокруг истории с певцом складывается "не совсем" адекватная" ситуация. Его слова приводит "Газета.ру".
«Он, скорее всего, имел в виду именно безумные масштабы празднования. На мой взгляд, он не предлагал отменить праздник, а хотел сказать, что на это тратится огромное количество денег, которые могли бы пойти на помощь ветеранам. Наверное, он просто неправильно выразился. С моей точки зрения, это, конечно же, святой день, его нельзя не праздновать — вне зависимости от того, живы ветераны или нет. Однако вопрос о масштабах празднования поднимать вполне резонно».
Напомним, рэпер резко высказался о праздновании Дня Победы.
"Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются доказать – не знаю, может, это скрепы какие-то?",
– сказал он в интервью Ксении Собчак, опубликованном на ее Youtube-канале.
После этого в СМИ появилась информация, что СК проверит слова Моргенштерна на предмет реабилитации нацизма.