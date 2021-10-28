Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 82.16
Войти в почту

Режиссер фильма «Гитлер капут!» прокомментировал скандал с Моргенштерном

Стелла Шмель
47 минут назад

Режиссер Марюс Вайсберг высказал мнение, что слова Моргенштерна были неверно истолкованы. Деятель считает, что сейчас вокруг истории с певцом складывается "не совсем" адекватная" ситуация. Его слова приводит "Газета.ру".

Режиссер прокомментировал скандал с Моргенштерном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он, скорее всего, имел в виду именно безумные масштабы празднования. На мой взгляд, он не предлагал отменить праздник, а хотел сказать, что на это тратится огромное количество денег, которые могли бы пойти на помощь ветеранам. Наверное, он просто неправильно выразился. С моей точки зрения, это, конечно же, святой день, его нельзя не праздновать — вне зависимости от того, живы ветераны или нет. Однако вопрос о масштабах празднования поднимать вполне резонно».

Напомним, рэпер резко высказался о праздновании Дня Победы.

"Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются доказать – не знаю, может, это скрепы какие-то?",

– сказал он в интервью Ксении Собчак, опубликованном на ее Youtube-канале.

После этого в СМИ появилась информация, что СК проверит слова Моргенштерна на предмет реабилитации нацизма.

Ранее певец Олег Газманов высмеял популярность рэпера Моргенштерна.

ТВ,Гитлер капут!,Олег Газманов,Марюс Вайсберг,Ксения Собчак,Газета.Ru,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители