Популярный комик высмеял воспетый Пугачевой вокзал

Популярный комик, участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев обратил внимание на состояние вокзала станции Тихорецкая в Краснодарском крае. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Локация была воспета в композиции «На Тихорецкую состав отправится…» из советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», которую исполняла певица Алла Пугачева. Мусагалиев показал в одном из выпусков шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ, как спустя годы после выхода фильма выглядит вокзал, здание которого разрушается уже несколько лет. По словам комика, местным властям можно было легко сохранить постройку, сверяясь с текстом песни, в котором речь идет о кирпичной стене и часах.

«Из-за безразличия администрации пропало полкуплета песни, друзья. Остались только платочки белые, глаза печальные. Глаза печальные, без которых не посмотришь на сегодняшний вид здания вокзала», — высмеял ситуацию Мусагалиев.

Для выступления юморист изменил слова песни на «Стена облезлая, часы отсутствуют… Вагончик тронется, перрон развалится». Он также попросил администрацию отреставрировать здание. «Уважаемая администрация! Прекратите заставлять Аллу Борисовну Пугачеву на новогодние праздники так нагло врать всей стране», — заявил комик.