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Комик пнул подарок Давы на "ЧБД" и был осужден зрителями

Мария Иглина
1 час назад

Новым гостем популярного YouTube-шоу "Что было дальше" стал артист и блогер Дава (Давид Манукян). Он признался, что давно мечтал попасть в проект и даже подготовил для всех комиков подарки за лучшие, на его взгляд, шутки.

Комик пнул подарок Давы на "ЧБД" и был осужден зрителями
Фото: Кадр из YouTube-шоу "Что было дальше"Кадр из YouTube-шоу "Что было дальше"

Первый презент получил Тамби Масаев — футболка с изображением Филиппа Киркорова. Такой же предмет гардероба был вручен Алексею Щербакову, но уже с фотографией самого Давы с голым торсом. Комик, недолго думая, бросил вещь на пол.

Через некоторое время Илья Макаров заметил, что много времени уходит на осмотр подарков, и поэтому он стал выхватывать каждый предмет и кидать в сторону, чтобы музыкант приступил к сути проекта — рассказу истории. Затем не выдержал и сам Алексей Щербаков, он бросился в сторону коробки с подарками и принялся ее пинать, раскидывая все предметы по студии.

Дава сохранил невозмутимый вид и продолжил улыбаться, а вот зрители возмутились.

"Щербаков просто как животное повел себя, когда пнул коробку с подарками. Человек старался, готовился, и такое отношение просто ни за что. Ужасно стыдно за него",

— прокомментировал случившееся один из зрителей.

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ТВ,Давид Манукян,Илья Макаров,Алексей Щербаков,Филипп Киркоров,ФСБ,
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