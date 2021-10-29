Видео, с которого начинала карьеру Наталия Орейро

Знаменитая уругвайская актриса пользуется особым почетом среди россиян. Кстати, совсем недавно звезде и ее сыну Мольйо Орейро Мерлин Атуальпо стали гражданами России.

"Принять в гражданство России следующих лиц: <...> Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине",

— говорится в документа, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

Наталия поблагодарила за такую честь, записав видеообращение:

"Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви".

Орейро отметила, что жить на постоянной основе в России, тем не менее, не планирует.

В одном она права точно — у Орейро сложились действительно особенно теплые отношения с россиянами. У наших соотечественников Наталия зачастую вызывает исключительно симпатию. После роли в сериале "Дикий ангел" она снискала народную любовь.

Правда мало кто знает о ее ранних работах. Орейро начинала свой актерский путь с малых лет. Впервые она стала посещать уроки актерского мастерства в восьмилетнем возрасте. А с 12 лет принимала участие в различных рекламных кампаниях.

Одной из таких работ стала реклама женских тампонов, в которой снялась 14-летняя будущая звезда. Несмотря на бытовую тематику ролика, авторы рекламы постарались подойти к теме максимально аккуратно и художественно. И, конечно, юная Наталия стала звездой этого ролика, саму рекламу вы можете посмотреть в видеоролике.