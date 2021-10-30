Как голос Игоря Кириллова стал голосом эпохи

Его голос был знаком каждому, кто родился в Советском Союзе. Ровно в девять вечера страна садилась перед телевизорами и узнавала от Игоря Кириллова об ударных стройках пятилетки и рекордных посевных. Хотя главный диктор советского телевидения говорить и показывать в кадре не собирался.

«Я мечтал быть режиссером, кинорежиссером естественно, чтобы сидеть в кресле, чтобы командовать, кричать «мотор»,

– рассказывал диктор, народный артист СССР Игорь Кириллов.

На конкурс дикторов Игорь Кириллов пришел наудачу. Прочитав перед комиссией несколько заметок из газеты «Правда», в тот же день, сам того не ожидая, вышел в эфир.

«У меня есть фотография, которая отображает этот страшный момент, которую я называю «за секунду перед расстрелом». Глаза навыкат, волосы еще больше стали, что-то такое провякал»,

– вспоминал Игорь Кириллов.

С тех пор его голос ассоциировался со всеми значимыми событиями. Игорь Кириллов первым объявил о запуске первого спутника и полете Гагарина в космос. В то время на студию мешками приходили письма телезрителей. Нередко трудящиеся возмущались мелкими оговорками дикторов. Только к Кириллову претензий не было.

«Когда Кириллов читает погоду, он все расскажет, будет ли дождь, заморозки, а Шатилова – лодырь, она одни цифры назвала, а не сказала, что заморозки, и у нас все померзло»,

– рассказала об одной из жалоб зрителей диктор, народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

Во время всеобщего дефицита с экрана он говорил об изобилии, а за кадром коллегам помогал устроить детей в ясли и получить обещанную квартиру. Его авторитет, завоеванный в эфире, помогал и в жизни. О главном дикторе советского телевидения ходило множество мифов. Поговаривали, его тексты вычитывает лично Брежнев. На самом деле с первым лицом страны Кириллов никогда не общался.

Помимо программы «Время», Игорь Кириллов вел «Голубые огоньки» и любимую зрителями «Песню года», и как репортер ездил по всему Союзу.

«С шоколадной фабрики «Красный Октябрь» вообще были замечательные репортажи. Вот даже сейчас слюна пошла»,

– говорил Игорь Кириллов.

Даже после выхода на пенсию его голосу не было равных. Вплоть до 75 лет Игорь Кириллов вел трансляцию парадов Победы.

«Голос Левитана был голосом нации. Вот чуть позже таким же голосом нации для нас стал голос Кириллова. Много лет звучала в его исполнении минута молчания 9 Мая! Это ведь был шедевр»,

– сказала телеведущая Алла Данько.