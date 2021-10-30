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Хрусталев высказался об отношениях с Варнавой

Мира Маркина
2 часа назад

Встреча бывших возлюбленных произошла в студии передачи “Вечерний Ургант”.

Хрусталев высказался об отношениях с Варнавой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Екатерина Варнава в гостях у Ивана Урганта представила свой новый проект под названием “Абсолютно нага”. Передача будет идти в формате кабаре-шоу. Екатерина появилась в студии в весьма смелом наряде:на актрисе было “голое” боди, а на голове красовалась массивная красная люстра.

Во время съемок Варнава пожаловалась, что ей тяжело держать довольно тяжелую конструкцию на голове. На что соведущий Ивана Урганта, Дмитрий Хрусталев, вызвался ей помочь. Однако Екатерина, которая ранее состояла в отношениях с Дмитрием, шутя ответила ему:

В том-то и дело: ты ни лифчик, ни люстру снять не можешь.

Дмитрий в долгу не остался, ответив на шутку бывшей девушки в той же манере.

Она жила со мной один год — и теперь восемь лет рассказывает истории, еще и придуманные,

— сказал Дмитрий Хрусталев.

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ТВ,Алексей Щербаков,Иван Ургант,Дмитрий Хрусталев,Екатерина Варнава,
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