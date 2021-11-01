Новая эра на «МУЗ-ТВ»: Телеканал провел масштабный ребрендинг

1 ноября, к своему 25-летию, телеканал «МУЗ-ТВ» преподнес большой сюрприз всем зрителям: вышел в эфир с новым логотипом и модной айдентикой.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Телеканал «МУЗ-ТВ» – это авторитетная музыкально-развлекательная платформа с 25-летней историей, главный проводник в мир музыки и звёзд, новостей шоу-бизнеса, концертов и ключевых событий индустрии.

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ЛОГОТИП

Пресс-служба

В предыдущем логотипе канала основным знаком была буква «М», представляющая собой импровизированный «эквалайзер». Это дополнительно подчеркивало музыкальность бренда. При этом на «МУЗ-ТВ» уже продолжительное время популярны и востребованы около-музыкальные проекты – развлекательный контент с участием звёзд, игровые шоу и новые инфотейнмент-форматы. Таким образом, концепт текущего лого остался в прошлом.

Захар Бабин, генеральный директор телеканала «МУЗ-ТВ»: «В этом году каналу исполняется 25 лет – это целое поколение и довольно серьезная цифра по меркам современного медийного пространства. За это время в музыкальной индустрии многое поменялось. От кассет и плёнки мы пришли в новую цифровую эру. Но неизменным остался интерес аудитории к музыке, мы видим это по востребованности контента на наших платформах – и на ТВ, и в digital. «МУЗ-ТВ» всегда был на волне тенденций, делал звезд ближе к зрителям и по сей день чутко реагирует на вкусовые предпочтения аудитории и изменения в шоу-бизнесе. Поэтому главная цель масштабного ребрендинга – актуализировать бренд «МУЗ-ТВ», сделать его свежим, полностью соответствующим времени и новым трендам».

Логотип телеканала визуально трансформировался в эпицентр музыкально-развлекательного контента, сохранив преемственную форму буквы «М». Новый лого – это три кнопки «Play», которые сходятся в центре и символизируют точку входа в мир музыки, звёзд, концертов и развлекательных шоу.

Кнопка «Play» – узнаваемый символ, обозначающий «включение» и доступ к музыке или видео в любое время. А в случае «МУЗ-ТВ» – переключение на яркие эмоции и полное погружение в атмосферу праздника. Именно это и ожидает от «МУЗ-ТВ» целевая аудитория (по результатам качественных и количественных исследований бренда).

Качественное исследование Mediascope. Февраль-март, 2021. Оценка восприятия аудиторией телеканала/бренда МУЗ-ТВ:

«Просмотр МУЗ-ТВ – это способ перезагрузиться. Просто мозг расслабил, отключил, погрузился в атмосферу концертов, праздника. Хорошо помогает. (Мск, Л, Микс, 35-44)»



«Всегда интересно посмотреть, как выглядят те, кто исполняет хиты, увидеть их в разных шоу или в качестве ведущих чартов, узнать о них больше". (Кзн, Л, Ж, 25-34)»

Включив канал на ТВ или зайдя на официальные аккаунты «МУЗ-ТВ» в Digital, зрители попадают в самое сердце популярной музыки, новостей шоу-бизнеса, музыкально-развлекательного и новостного контента, в первые ряды концертов и на бэкстейдж, где можно получить обзор «360» в деталях. Здесь всегда интересно, драйвово, авторитетно и актуально.

Новый логотип – это, в том числе, знак с безграничными возможностями для использования в графическом дизайне в эфире и во внеэфирной коммуникации. Он позволяет создавать множество визуальных концепций, в том числе и будущих проектов «МУЗ-ТВ».

ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРВИСНОЙ ГРАФИКЕ

Смена логотипа предопределила фундаментальные изменения в сервисной графике эфира и в оформлении канала в целом. Лого переместилось в правый верхний угол – именно такое расположение привычно для телезрителей. А все оформление построилось на движении элементов «вперед» в motion-графике, слева направо, это более привычно для восприятия, что и означает развитие.

СТИЛЬ

Обновленная айдентика разработана телеканалом «МУЗ-ТВ» совместно с креаторами из ведущего брендингового агентства DDVB.

Цветовая гамма и фактура нового логотипа адаптивна под текущие тренды, не будет константой и может меняться в зависимости от контента в эфире, например, во время проекта «Золотая лихорадка» станет фактурно золотой, во время «МУЗ-ТВ чарта» – голографической. Сейчас в основе айдентики канала градиентная палитра, так как именно она сегодня на пике популярности. В следующем году могут быть актуальны иные оттенки и они, возможно, также будут задействованы в логотипе. «МУЗ-ТВ» – это отражение трендов, поэтому выбор цветовой гаммы будет соответствовать этой идее и каждый раз удивлять зрителей.

Максим Тужакаев, руководитель направления айдентики DDVB:

«Нашей задачей было не только привлечь новую аудиторию канала, но и сохранить существующую. Музыка у каждого своя: кто-то слушает Славу Марлоу, а кто-то Наташу Королёву — и все эти люди являются зрителями «МУЗ-ТВ». Поэтому мы сделали стиль и лого пластичными, «подстраивающимися» под разную аудиторию».

Леонид Фейгин, креативный директор и сооснователь DDVB:

«Когда делаешь проект для такого легендарного бренда как МУЗ-ТВ, важно сохранить то, что делает его живым, ярким и позволяет вот уже 25-лет драйвить всю музыкальную индустрию, и внести новое, позволяя развиваться дальше. Поэтому разрабатывая платформу бренда и визуальный стиль, мы стремились создать бесконечно пластичный и простой в использовании визуальный язык. Такой, который позволит проявлять творчество каждому, кто соприкасается с брендом».

АЙДИ

Совместно с коллаборацией студий playd.team & BoSP.group, команды которых завоевали признание по всему миру инновационными визуальными решениями, созданы новые концепции «одежды» эфира, нескольких флагманских эфирных продуктов, айди телеканала, раскрывающих в разных сценариях суть обновлённого бренда «МУЗ-ТВ».

Коллекция новых айди – это сценарии включения классного настроения. Визуально они задают драйв, настраивают на позитив и получение удовольствия от просмотра клипов и концертных шоу, новостей шоу бизнеса и интервью.

Креативный директор Павел Штылер, коллаборация студий playd.team & BoSP.group:

«Очень важная для нас мысль и фактически отправная точка: нужно было сделать так, чтобы истории получились актуальными и по-хорошему вневременными. Мы перебрали массу вариантов в поиске «главных героев» нашей айдентики: от персонажей в духе Малевича до отсылок к легендам современной музыкальной индустрии; от виниловых пластинок и катушечных магнитофонов до современных диджейских пультов и Bluetooth-колонок. Мы провели глубинный анализ того, что мило сердцу нашей целевой аудитории, и нашли, как нам кажется, наиболее точные образы. При создании айди-заставок мы вспомнили о виниловых вертушках и кассетных деках. Поднялись до самых звезд на лифте, прыгнули в океан шоу-бизнеса и очутились в мощном потоке музыки на концерте».

ОФОРМЛЕНИЕ ФЛАГМАНСКИХ ЭФИРНЫХ ПРОДУКТОВ

Обновления коснулись и главных чартов телеканала. Концепции оформления стали более продуманными, а при переключении на «МУЗ-ТВ» зрители сразу же смогут понять настроение программы.

В оформлении «Русского чарта» ассоциативно прослеживается тема «а-ля рус» – главной героиней графического пакета стала старая добрая юла, точнее целое многоцветное «семейство», олицетворяющее хиты чарта.

Пресс-служба

Графическая концепция главного чарта телеканала «МУЗ-ТВ» чарт – это бесконечная гонка за первое место ярких и непохожих друг на друга шариков в гигантском футуристичном лабиринте, аллегория на хиты и их битву за «топ» в индустрии.

В идею оформления чарта «Золотая дюжина» заложено сюрреалистичное воплощение привычной атрибутики из «90-х» и гламурных нулевых: гибкие виниловые пластинки, красочная музыкальная кассета с перемоткой на карандаше и летающие зеркальные диски. Выполненные в эстетике голографии объекты «переплавляются» в настоящее золото, образуя новый логотип «золотой» программы.

Это дает волю фантазии и представление о том, как бы выглядели все атрибуты из прошлого сегодня. Такой приём канал использует намеренно, подчеркивая связь поколений.

ПАРТНЕРСКИЕ ЧАРТЫ

Вместе с глобальным ребрендингом обновили своё лицо и эфирные партнёрские чарты. Сервис «Яндекс.Музыка» полностью сменил оформление своей студии, сделав акцент на музыкальных атрибутах, а также разных цветных элементах, что делает картинку более яркой и энергичной. Чарт радиостанции «Европы Плюс» также обновил студию и оформление – все пространство заполнилось эквалайзерами и битами, что создало эффект живой студии.

Данил Литвинский, директор эфира Европы Плюс:

«В нашем новом графическом оформлении чарта слились воедино современные тенденции в мире дизайна и музыки – сюрреалистичные объекты, уникальные звуки, ритмы, биты. Это заложено в ДНК Европы Плюс – никогда не стоять на месте, и не только быть в тренде, но и искать для себя уникальные сочетания».

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРОЕКТЫ

Масштабный ребрендинг – это неотъемлемая часть стратегии развития канала, его контентной составляющей. Юбилейный сезон 21/22 на «МУЗ-ТВ» обещает стать богатым на уникальные форматы, ярких ведущих и значимые события. Недавно канал запустил интервью-шоу «Звезда в ответе» с ведущей Идой Галич и готовит еще ряд премьер: масштабное концерт-шоу «Битва поколений» от создателей «Музыкалити», реалити-шоу «Звезда под прикрытием», «Шоу биз от А до Я» с Иосифом Пригожиным и Хабибом, неожиданные музыкальные эксперименты в проекте «Синг Сонг» совместно с YouTube каналом «Ламборджинсы». Примечательно, что в этом году «МУЗ-ТВ» привлек к сотрудничеству ряд известных и зарекомендовавших себя на рынке компаний по производству ТВ- и диджитального контента, а также эвентов.