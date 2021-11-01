Вовк — о Пугачевой: "Я никак не могла быть ей соперницей"

Телеведущая Ангелина Вовк поделилась воспоминаниями. Звезда стала гостьей очередного выпуска программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, где она рассказала о ревнивом характере певицы Аллы Пугачевой. Вовк считает, что именно из-за недопонимания с Примадонной ее карьера на телевидении закончилась.
"Я никак не могла быть ей соперницей. Но ее мужчины как-то всегда были настроены ко мне очень доброжелательно. А она, по всей видимости, ревнивая женщина – ей это, наверное, не всегда нравилось".
В середине нулевых Ангелина Вовк перестала вести программу "Песня года". Ведущая уверена, что дело в непростом характере Пугачевой.
Бывший муж Аллы Борисовны Александр Стефанович даже сделал Вовк предложение, но та отказалась.
"Я как-то снималась с ним в одном фильме. Я ему очень нравилась, он мне даже сделал предложение. Спустя много лет мы встретились, и он ко мне бросился с криком "Линочка, дорогая, здравствуй!". Аллу это видимо обидело. Она потом зашла ко мне в гримерную, и туда же зашел Саша. Она ему говорит: "Выбирай, кто из нас лучше!".
Позже ситуация повторилась похожим образом: третий супруг Примадонны Евгений Болдин начал оказывать Ангелине Вовк знаки внимания.
"Он, как джентльмен, оценил мной внешний вид и сделал комплимент. Примадонна отреагировала на это ревностью и окинула его и меня недоброжелательным взглядом. А ведь поводов для ревности не было".
Ранее мы писали, что бывшая участница группы "Мираж" Наталия Гулькина заявила, что готова собрать доказательства, что Пугачева закрывала дорогу на сцену многим артистам.