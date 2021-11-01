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Вовк — о Пугачевой: "Я никак не могла быть ей соперницей"

Стелла Шмель
2 часа назад

Телеведущая Ангелина Вовк поделилась воспоминаниями. Звезда стала гостьей очередного выпуска программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, где она рассказала о ревнивом характере певицы Аллы Пугачевой. Вовк считает, что именно из-за недопонимания с Примадонной ее карьера на телевидении закончилась.

Вовк — о Пугачевой: "Я никак не могла быть ей соперницей"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я никак не могла быть ей соперницей. Но ее мужчины как-то всегда были настроены ко мне очень доброжелательно. А она, по всей видимости, ревнивая женщина – ей это, наверное, не всегда нравилось".

В середине нулевых Ангелина Вовк перестала вести программу "Песня года". Ведущая уверена, что дело в непростом характере Пугачевой.

Бывший муж Аллы Борисовны Александр Стефанович даже сделал Вовк предложение, но та отказалась.

"Я как-то снималась с ним в одном фильме. Я ему очень нравилась, он мне даже сделал предложение. Спустя много лет мы встретились, и он ко мне бросился с криком "Линочка, дорогая, здравствуй!". Аллу это видимо обидело. Она потом зашла ко мне в гримерную, и туда же зашел Саша. Она ему говорит: "Выбирай, кто из нас лучше!".

Позже ситуация повторилась похожим образом: третий супруг Примадонны Евгений Болдин начал оказывать Ангелине Вовк знаки внимания.

"Он, как джентльмен, оценил мной внешний вид и сделал комплимент. Примадонна отреагировала на это ревностью и окинула его и меня недоброжелательным взглядом. А ведь поводов для ревности не было".

Ранее мы писали, что бывшая участница группы "Мираж" Наталия Гулькина заявила, что готова собрать доказательства, что Пугачева закрывала дорогу на сцену многим артистам.

ТВ,Мираж,Судьба человека,Евгений Болдин,Наталия Гулькина,Ангелина Вовк,Алла Пугачева,
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