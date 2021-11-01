Легендарного советского телеведущего знали все. Похоронили его несколько дней назад, но, как выяснили журналисты, начиная с 2000-х годов, судьба Игоря была незавидной. Предлагаем узнать, как жил Кириллов, и с какими проблемами столкнулся, добившись карьерных высот.

На протяжении 30 лет Игорь Кириллов был бессменным ведущим программы «Время». Его знали и любили. Зрители верили тому, что он говорил, а коллеги уважали. Образ у Игоря Леонидовича сложился действительно хороший.

При невероятной узнаваемости он не был замечен в каких-либо скандалах. Кириллов не пил, не дебоширил и даже зачатков звездной болезни у него не было. В окружении ведущего уверяли, что такой образ и отношение к жизни оказались итогом влияния со стороны супруги Ирины.

Игорь Леонидович познакомился с ней еще в школе в 11-летнем возрасте. Однажды он защитил девочку от хулиганов. Позже они стали общаться, и поначалу никто не думал, что детская дружба перерастет не просто во влюбленность, а в крепкую семью, которой захотят подражать многие.

Муж и жена были вместе круглые сутки, и это не метафора. Дома они занимались воспитанием детей и бытом. На работе также были вместе: он в кадре, она – за кадром.

Клео.Ру

Через 5 лет после свадьбы в семье появилась дочка Аня, еще через 6 лет сын Всеволод. К тому моменту оба родителя были известны, но продолжали отдаваться любимому делу дальше.

Из-за увлеченности родителей работой вышло так, что дети получили хорошее образование, но эмоциональная связь между ними отсутствовала. Дочка стала пианисткой и уехала в Германию. Поначалу они друг к другу летали, но последние 10 лет больше переписывались.

Кириллов признавался, что из-за проблем со здоровьем сам летать не может, а у дочери нет на это времени. Ведущий не отрицал, что ему одиноко и не хватает душевной теплоты.

С сыном история сложилась еще печальнее. Вначале он уехал из России и занялся организацией сафари-туров в Африке. Всеволод нашел даму сердца, познакомил ее с родителями, но выбор они не одобрили.

Разногласия на этой почве дошли до такой степени, что Всеволод отказался приезжать к родителям, не знакомил их с внуками и даже на похороны к маме не приехал. Всеволода нет в живых. Он умер в 2011 году из-за приступа панкреатита.

Пока Ирина была жива, Игорь Леонидович ощущал последствия конфликта не так остро, но потом супруги не стало. Произошло это в 2004 году. Она умерла из-за онкологии, а телеведущий сокрушался, что ничего не смог сделать.

Клео.Ру

В возрасте 80 лет Кириллов фактически остался один. Ему не хватало общения и человеческого тепла. Постепенно он сблизился с женщиной, приехавшей на заработки в Москву из Молдовы. Татьяна работала продавщицей рядом с домом известного телеведущего.

В итоге они сблизились и расписались. Танечка, как ласково называл ее Игорь, была младше Кириллова на 34 года. Многие коллеги до сих пор считают, что она не из его круга и будет не по праву носить звание вдовы настолько уважаемого человека.

С другой стороны, они понимают, что благодаря Тане он смог прожить так долго. Ей удалось сгладить одиночество Кириллова. Она поддерживала Игоря Леонидовича после потери сына.