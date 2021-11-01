Легендарного советского телеведущего знали все. Похоронили его несколько дней назад, но, как выяснили журналисты, начиная с 2000-х годов, судьба Игоря была незавидной. Предлагаем узнать, как жил Кириллов, и с какими проблемами столкнулся, добившись карьерных высот.
На протяжении 30 лет Игорь Кириллов был бессменным ведущим программы «Время». Его знали и любили. Зрители верили тому, что он говорил, а коллеги уважали. Образ у Игоря Леонидовича сложился действительно хороший.
При невероятной узнаваемости он не был замечен в каких-либо скандалах. Кириллов не пил, не дебоширил и даже зачатков звездной болезни у него не было. В окружении ведущего уверяли, что такой образ и отношение к жизни оказались итогом влияния со стороны супруги Ирины.
Игорь Леонидович познакомился с ней еще в школе в 11-летнем возрасте. Однажды он защитил девочку от хулиганов. Позже они стали общаться, и поначалу никто не думал, что детская дружба перерастет не просто во влюбленность, а в крепкую семью, которой захотят подражать многие.
Муж и жена были вместе круглые сутки, и это не метафора. Дома они занимались воспитанием детей и бытом. На работе также были вместе: он в кадре, она – за кадром.
Через 5 лет после свадьбы в семье появилась дочка Аня, еще через 6 лет сын Всеволод. К тому моменту оба родителя были известны, но продолжали отдаваться любимому делу дальше.
Из-за увлеченности родителей работой вышло так, что дети получили хорошее образование, но эмоциональная связь между ними отсутствовала. Дочка стала пианисткой и уехала в Германию. Поначалу они друг к другу летали, но последние 10 лет больше переписывались.
Кириллов признавался, что из-за проблем со здоровьем сам летать не может, а у дочери нет на это времени. Ведущий не отрицал, что ему одиноко и не хватает душевной теплоты.
С сыном история сложилась еще печальнее. Вначале он уехал из России и занялся организацией сафари-туров в Африке. Всеволод нашел даму сердца, познакомил ее с родителями, но выбор они не одобрили.
Разногласия на этой почве дошли до такой степени, что Всеволод отказался приезжать к родителям, не знакомил их с внуками и даже на похороны к маме не приехал. Всеволода нет в живых. Он умер в 2011 году из-за приступа панкреатита.
Пока Ирина была жива, Игорь Леонидович ощущал последствия конфликта не так остро, но потом супруги не стало. Произошло это в 2004 году. Она умерла из-за онкологии, а телеведущий сокрушался, что ничего не смог сделать.
В возрасте 80 лет Кириллов фактически остался один. Ему не хватало общения и человеческого тепла. Постепенно он сблизился с женщиной, приехавшей на заработки в Москву из Молдовы. Татьяна работала продавщицей рядом с домом известного телеведущего.
В итоге они сблизились и расписались. Танечка, как ласково называл ее Игорь, была младше Кириллова на 34 года. Многие коллеги до сих пор считают, что она не из его круга и будет не по праву носить звание вдовы настолько уважаемого человека.
С другой стороны, они понимают, что благодаря Тане он смог прожить так долго. Ей удалось сгладить одиночество Кириллова. Она поддерживала Игоря Леонидовича после потери сына.
Именно на ее плечи легли хлопоты по организации похорон. Общаться с журналистами Татьяна пока отказывается.