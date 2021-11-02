ТНТ приостановил шоу "Игра"

Проект "Игра", премьера которого была запланирована на ТНТ 7 ноября, приостановлен. Об этом сообщает "Стархит" со ссылкой на представителей телеканала.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Сообщается, что премьера откладывается из-за ситуации с коронавирусом. Проект решили не выпускать по частям, чтобы не нарушать его целостность.

"Съемочный процесс шоу подразумевает присутствие большого количества зрителей, их живую реакцию на происходящее на сцене и полную заполняемость зала, что противоречит текущим санитарным нормам и предписаниям"

В проекте принимают участие десятки артистов, которые борются за приз в 30 миллионов рублей. "Игру" уже сравнили с КВН, в том числе на шоу обратил внимание и Александр Масляков.

"Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги"

Однако несмотря на сравнение, СМИ сообщают, что проект "Игра" отличается от КВНа провокационными шутками. Первые серии начали обсуждать в социальных сетях, а некоторые поступки комиков назвали довольно смелыми.