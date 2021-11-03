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Звезда «Уральских пельменей» сравнила шоу «Игра» на ТНТ и КВН

Lenta.ru
3 часа назад

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева сравнила новое шоу «Игра» на телеканале ТНТ и КВН. В беседе с изданием E1 она заявила, что проект ТНТ почти не отличается от КВН.

Звезда «Уральских пельменей» сравнила шоу «Игра» и КВН
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Да это тот же самый КВН на самом деле. Ничего не изменилось. Разрекламировано было так, что это будет что-то невероятное. Я ходила на съемки фестиваля и не могла понять, что там будет невероятного», — отметила Корнева.

Участница шоу «Уральские пельмени» отметила, что в новом проекте ТНТ очень красивые декорации и хороший ведущий. В целом же, по ее мнению, на сцене ничего не поменялось, если сравнивать шоу с КВН.

«Может быть, шутки стали более резкими, но при всем при этом общая канва не поменялась совсем», — уточнила артистка.

Корнева отметила, что будет с интересом смотреть как «Игру», так и КВН. Она также добавила, что каждый должен сам выбирать, что ему нравится.

Ранее шоу «Игра» раскритиковал руководитель и ведущий КВН Александр Масляков. Он назвал проект ТНТ калькой КВН. Кроме того, он посчитал, что обещать победителям шоу 30 миллионов рублей — это аморально по отношению к молодым людям, которым это шоу интересно.

ТВ,Александр Масляков,
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