"Украли": Масляков рассказал о конкуренции КВН с другими шоу

В день 60-летия КВН Александр Масляков рассказал, как видит будущее программы. Его слова передает NEWS.ru
Сначала Масляков опроверг слухи о закрытии КВН в связи с запуском похожего по формату шоу «Игра» на ТНТ и заявил, что создатели передачи «украли идею».
"У КВН будет светлое будущее. Всё, что я могу сказать насчёт «Игры», это то, что они просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей. Мы недавно запустили на Первом канале новый проект — «Детский КВН». Так что все будет нормально", — заявил Александр Васильевич.
Вышедшее в новом телесезоне шоу «Игра», к созданию которого причастны бывшие участники КВН уже называли «ножом в спину Маслякова».
Сначала эксперты говорили о том, что проект нанесет уничтожит КВН. Затем участники начали впутываться в скандалы, например, юмористов уже успели обвинить в пропаганде ЛГБТ. Однако Гарик Мартиросян опроверг слухи о полном закрытии проекта «Игра».
До этого мы рассказывали, как бывшие участники КВН относятся к передаче.