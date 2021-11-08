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Аринбасарова рассказала о главной трагедии Кончаловского

Даша Краснова
2 часа назад

Актриса Наталья Аринбасарова рассказала про аварию, которая произошла с ее бывшим мужем, режиссером Андреем Кончаловским и его дочерью. Девушка так и не восстановилась после трагедии.

Аринбасарова рассказала о главной трагедии Кончаловского
Фото: кадр из передачикадр из передачи

В эфире программы «Судьба человека» актриса призналась, что никогда не спрашивала бывшего супруга об аварии с участием дочери Марии от Юлии Высоцкой.

«Я его никак не поддерживала, когда его дочка вместе с ним попала в аварию. Вообще — это табу. Мы никогда и ничего не спрашиваем, не разговариваем, чтобы не ранить», — рассказала Аринбасарова.

Артистка не враждует с бывшим мужем. Они вместе вырастили сына Егора, который пошел по стопам отца и стал режиссером. Но она она не тревожит Кончаловского расспросами о состоянии дочери.

Авария с участием Марии произошла в 2013 году. Режиссер не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Дочь была не пристегнута и долгое время находилась в коме.

Ранее мы рассказывали об отношениях Высоцкой и Кончаловского.

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