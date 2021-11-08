Как артист познакомился с молодой женой

Знаменитый артист «Аншлага» Геннадий Ветров в жизни оказался любвеобильным мужчиной. Юморист пережил два развода, и только в третьем браке он наконец-то обрел счастье. Молодая жена подарила Ветрову дочь. Как сейчас выглядит семья юмориста?

Сейчас артисты «Аншлага» все дальше уходят в тень, уступая дорогу молодым коллегам. Так произошло и с Геннадием Ветровым, которого все реже показывают по телевидению. Да и самому артисту, кажется, это не нужно – ближе к пенсии он обзавелся семьей, женившись на девушке, которая значительно моложе его.

Первые два брака у Геннадия не задались. Еще во времена студенчества артист женился на Анастасии Смолиной. Она также была начинающей артисткой, так что союз этот был сильным и творческим. Только амбиции супругов взяли вверх над семейными узами. В итоге они развелись, несмотря на наличие общей дочери Ксении.

Клео.Ру

Во второй раз Ветров женился на Карине Зверевой. Юмористка выступала на концертах вместе с супругом, который старше нее на 19 лет. Как потом сама рассказывала Зверева, заниматься сольным творчеством муж ей не позволял долгое время.

Лишь в 2010 году Карина начала выступать одна, а спустя год и вовсе развелась с Ветровым. Но дружеские отношения бывшие супруги сумели сохранить. До сих пор Геннадий навещает иногда маму Карины.

Клео.Ру

14 лет брака с Кариной Зверевой пролетели, а Ветров на 3 года оказался в статусе холостяка. Новую любовь он встретил, когда ему было 56 лет. Артист летел на выступление в Мурманск, когда познакомился с молодой и хорошенькой стюардессой Оксаной. Девушка сначала не принимала ухаживания артиста, даже отказалась давать ему свой номер телефона.