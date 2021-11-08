Собчак рассказала о своем отношении к Малахову

Журналистка Ксения Собчак рассказала о своем отношении к телеведущему Андрею Малахову. Она приняла участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Фото: @xenia_sobchak @xenia_sobchak

Собчак заявила, что хорошо относится к коллеге и считает его порядочным человеком:

«Дружу [с Малаховым], очень люблю. Я считаю, что Андрей Малахов очень порядочный и хороший человек».

По ее мнению, телеведущий полностью отдается работе, чем отличается от своего преемника по шоу «Пусть говорят» Дмитрия Борисова, чья внутренняя интеллигентность не позволяет ему «идти во все тяжкие», как это делает Малахов.

Андрей Малахов вел передачу с 2001 года. В 2017 году он перешел на канал «Россия 1», где стал ведущим собственной программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Недавно он поздравил Ксению Собчак в своем Instagram-аккаунте с 40-летием, вспомнив, как они участвовали в реалити-шоу в роли родителей:

«Ксюша! С юбилеем!!! За годы дружбы у нас было многое, но мало кто знает про общего ребёнка…».