Дочь Распутиной обратилась к медикам после драки

Мария Захарова обратилась к врачам после драки со сводным братом, которого ранее обвинила в домогательствах. Потасовка произошла во время съемок передачи Андрея Малахова «Прямой эфир».

Фото: @_zakharova_m @_zakharova_m

Дочь российской певицы Маши Распутиной в октябре заявила, что пасынок артистки, Роман Захаров, хотел ее изнасиловать. Мужчина не вытерпел обвинений и напал на сводную сестру прямо во время съемок «Прямого эфира». Роман схватил девушку за волосы, повалил на пол и несколько раз ударил.

После нападения Мария Захарова обратилась к врачам, чтобы медики зафиксировали побои. Девушка описала, в каком состоянии она сейчас.

«Все ноги в синяках, гематома на голове. Не представляю, кто сочувствует человеку, который склонял девочку к сексу и публично оттаскал за волосы», — пожаловалась Мария в эфире «Прямого эфира».

Захарова намеревается подать заявление в прокуратуру и Следственный комитет, а также уже наняла адвоката, который будет представлять ее интересы в суде. Юрист утверждает, что у Марии обнаружились скрытые повреждения внутренних органов. Роман Захаров обвинения отрицает.

Роман Захаров — сын мужа Маши Распутиной, Виктора Захарова, от первого брака. Сама певица считает, что мужчина должен понести наказание за поступок. Ее падчерица и старшая сестра Романа, Нелли Захарова, отметила, что поведение Марии — результат ее плохого воспитания.