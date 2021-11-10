Сколько зарабатывают звезды КВН

КВН стал отправной точкой для многих известных сегодня артистов – кто-то из них продолжил свою деятельность и стал выступать по одиночке, кто-то ушел в кино или музыку. Сколько сегодня зарабатывают те, кто смешил публику?

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Сегодня мы говорим о многих из них не только, как о юмористах — они активно строят свои карьеры и известны уже благодаря личным достижениям. Издание «Вечерняя Москва» подсчитало, каковы сегодня заработки звездных квнщиков.

Звезда шоу «Четыре татарина» Екатерина Скулкина сегодня продолжает играть, работает в театре и очень популярна в телешоу. Корпоративы тоже не стоит исключать – примерный доход звезды составляет 100 тысяч рублей в день, а за корпоратив ей платят 1 миллион рублей.

Капитан команды «Сборная Санкт-Петербурга» Дмитрий Хрусталев продолжает работу на телешоу и зарабатывает 3,5 миллиона долларов в год.

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава давно выступает соло и даже очаровала Киркорова, блистательно выступив в собственном шоу. Ее доход составляет 1,2 миллиона долларов в год.

Александр Гудков сегодня часто оказывается в центре внимания благодаря своим эпатажным проектам, а также занимается продвижением музыкальных и интернет-проектов, и получает около 1,1 миллиона долларов в год.

Семен Слепаков сегодня ассоциируется у всех со своими сатирическими стихами. А доход у него – 170 миллионов рублей в год.

Бывший муж Кристины Асмус, Гарик Харламов – довольно известный комедийный актер, и получает он около 130 миллионов рублей в год.

Михаил Галустян, которого отлично знают российские зрители, сегодня владелец собственной компании, а его доход составляет около 125 миллионов рублей в год.