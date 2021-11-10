Скандалы на шоу «Голос»

Порой репертуар участников, неправильно подобранный (по мнению жюри), становился главным разжигателем таких страстей в кадре и за кадром, что гримеры хватались за кисти, готовясь замазывать синяки наставникам и участникам.
Выступление певицы Сары Окс на слепых прослушиваниях в эфире не показали из-за конфликта с Димой Биланом. Дело в том, что трек группы «ВИА Гра» «Бриллианты» в исполнении Сары жюри не оценило и не пропустило девушку дальше. А Билан сказал прямо: выбор песни неудачный.
- Меня просто взбесил этот высокомерный выскочка и его резкий, поучительный, надменный тон, - до сих пор не может забыть обиду Окс. - Разумеется, я на эмоциях высказала Дмитрию все, что думаю. Спросила, как его вообще посадили в эти кресла рядом с таким мэтром, как Агутин, почему он берет бесталанных артистов, допускает тухляк, да и сам поет не особо. Было приятно, что даже после такого скандала многие работники и участники «Голоса» лично поблагодарили меня за честность и признались, что сами бы не осмелились сказать правду.
Певица отметила, что «Бриллианты» потребовали исполнить продюсеры шоу. Сама же хотела выбрать что-то «вкусное» из репертуара Ани Лорак или группы «Ленинград».
Позорное поражение Саре предрекал Сергей Пенкин, в студии которого она занимается вокалом:
- Это очень слабая песня, тебя просто хотят «слить».
В седьмом сезоне шоу конкурсантка Александра Степанова вышла к публике с мощным хитом Дианы Арбениной «Ты дарила мне розы». Наставникам не понравилось. Член жюри Константин Меладзе объяснил такое решение тем, что голос-то у Александры прекрасный, но вот сама песня...
- Слушая вас спиной, создается впечатление, что поет довольно взрослая женщина, у которой не сложилась личная жизнь и которая пребывает в довольно плохом настроении, - сказал в эфире продюсер. - А потом поворачиваешься, а тут такая красавица!
Баста коллеге поддакнул. Критика судей так взбесила Арбенину, что она записала гневное видеообращение:
- Песне 20 лет уже, но за это время мне ни разу не приходила в голову ассоциация со взрослой женщиной, которая довольно плохо выглядит и у которой не сложилась личная жизнь. Я не думаю, что такие ассоциации складывались и у наших звезд, которые перепели эту песню. В частности, у Аллы Борисовны Пугачевой или Валерия Леонтьева. Скорее это добрая, стебная песня о молодости. А вообще песня - это, конечно, не тапочки, не гардероб и не платье. Выбирать песню по внешности исполнителя - как минимум странно. Это же душа, а душа в одежде не нуждается. Но я о своей внешности задумаюсь, и о своей неустроенной личной жизни тоже.
Зрители потребовали у наставников извинений перед Арбениной. А она, в свою очередь, пригласила отвергнутую жюри Степанову выступить на своем концерте.
В октябре 2020-го Юрий Лоза объявил о намерении взыскать с Первого канала 5 млн руб за исполненную в эфире «Голоса» песню «Плот». 4 млн - за нарушение авторских прав и миллион - за моральный вред. Артист также потребовал заблокировать и удалить из общего доступа выпуск, где прозвучал его главный хит.
- Хамы, которые думают, что они такие важные, главные и вообще не должны никого ни о чем спрашивать, - говорит о редакторах шоу Лоза. - Что хотят, то и делают! Они думали оскорбить и унизить меня. Это спланированная акция!
Комментируя выступление участницы Алины Виардо, исполнившей кавер-версию «Плота», жюри действительно посмеивались над возможной реакцией Лозы на использование его песни.
Например, Баста спародировал музыканта и рассказал об опыте сотрудничества с ним:
- В 2007 году мы представляли клип на проект «Ноггано». На презентацию пригласили Лозу. Мы рассказывали со сцены про большой бюджет - в миллион долларов, и он сидел в шоке и не знал, что сказать. А на экране, конечно, ад происходил. И Лоза честно сказал: «Это отвратительно! За это нужно сажать подонков!»
Окончательное решение по вопросу «плота» суд пока не вынес.