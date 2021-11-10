Скандалы на шоу «Голос»

- Песне 20 лет уже, но за это время мне ни разу не приходила в голову ассоциация со взрослой женщиной, которая довольно плохо выглядит и у которой не сложилась личная жизнь. Я не думаю, что такие ассоциации складывались и у наших звезд, которые перепели эту песню. В частности, у Аллы Борисовны Пугачевой или Валерия Леонтьева. Скорее это добрая, стебная песня о молодости. А вообще песня - это, конечно, не тапочки, не гардероб и не платье. Выбирать песню по внешности исполнителя - как минимум странно. Это же душа, а душа в одежде не нуждается. Но я о своей внешности задумаюсь, и о своей неустроенной личной жизни тоже.