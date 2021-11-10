«Спасибо всем, кто в меня не верил»: 3 скандала Канделаки

Известной телеведущей, журналистке и общественному деятелю Тине Канделаки сегодня исполняется 46 лет. Тина славится железным характером, твердыми принципами и упрямостью, которая как помогала, так и мешала ей в карьере.
Мы вспомнили три крупных скандала Тины с другими медийными персонами.
В декабре 2011 года по стране прокатилась череда крупнейших митингов за историю современной России. В одной только Москве на проспекте Академика Сахарова собрались от 85 до 150 тысяч человек.
Телеведущий Михаил Шац и его супруга Татьяна Лазарева снимались в роликах, которые призывали граждан пойти 24 декабря на митинг за честные выборы.
За день до митинга телеведущий заявил: его коллега по СТС Тина Канделаки выясняла у руководства, в курсе ли оно о поступке семейной пары. В своем Facebook Михаил утверждал, что Канделаки назвала клипы «сомнительными роликами», и попросил ведущую «остановиться»
«Как оказалось, два дня назад Тина Канделаки в разговоре с руководством моего родного канала СТС, выясняла, в курсе ли канал и его руководство, что их сотрудник Михаил Шац и его жена снялись в „сомнительных роликах, призывающих приходить на митинг 24 декабря“. К чести его, руководство ответило, что и Михаил, и жена его, довольно взрослые люди, и сами решают, как, кого и куда призывать. Воспользуюсь этим правом еще раз. Призываю тебя, Тина, — остановись! Потому что, как, кого и куда посылать, мы тоже знаем».
Тина Канделаки изложила свою версию событий на Бизнес-ФМ. Таким, по ее словам, был диалог с генеральным продюсером «СТС Медиа» Вячеславом Муруговым:
«В этот день Миша и Татьяна были в телевизоре, и меня это, я вам честно могу сказать, удивило, я в первый раз видела Мишу в оргкомитете. И я, разговаривая со Славой, спросила: „Ты по телевизору Мишу видел? “ Он говорит: „Нет, я не видел“. Собственно, на этом наш разговор был закончен».
В своем блоге Канделаки добавила, что ей важно защитить честь и достоинство, что она намерена подавать в суд и уходить с СТС. Спустя неделю стало известно, что Тина остается на канале, чтобы продолжать вести «Самый умный».
22 июля 2015 стало известно, что Тина Канделаки станет генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ». Ведущая прокомментировала назначение в блоге, отметив, что «будет строить спортивную редакцию с нуля».
«Телевидение и спорт — две мои стихии. Спорт — постоянное движение к победе, сила воли, красота. Знаете, в моей жизни были моменты, когда спорт буквально возвращал меня к жизни.
Новая моя работа — прежде всего огромная ответственность, новая высота. И, поверьте, я сделаю все возможное, чтобы зрители полюбили „Матч ТВ“, а значит и спорт. Спасибо всем за поздравления и поддержку)».
Это сильно задело Василия Уткина, на тот момент главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс», в сетку вещания которых входил «Матч ТВ». Телеведущий прокомментировал назначение в своем Twitter.
@radioutkin: «Тине интересно строить крупную спортивную редакцию „с нуля“. Окей. Двадцать лет жизни впустую. Я тогда пойду, наверное».
@radioutkin: «Я корпоративный дисциплинированный человек. Но „редакция с нуля“ унизительно. Нас всех унизили. Я обязан сказать это вслух, и будь что будет».
@radioutkin: «Если новая редакция с нуля — что ж, старую делал я. Вместе с ней иду на помойку. Бывает. У меня тут отличная дыня пропала; что ж, вышел срок!».
@radioutkin: «Надо извиниться, Тина Гивиевна. Неправы. Да, я нарушаю корпоративную этику. Но я обязан защищать свою команду, я ее не по объявлению набрал».
Спустя неделю скандал приобрел новый виток. Тина прокомментировала в Twitter матч ЦСКА, похвалив команду, которая не сдавалась, «сжав зубы». Уткин иронично отметил, что такие фразы «писал Грызлов в 2008м».
Ведущая не стала отвечать прямо, написав:
@tina_kandelaki: «Знаете, многим #жиробасам нужно пересмотреть свое отношение к спорту. Начинайте тренироваться понемногу, глядишь, втянетесь»
11 августа Уткин еще раз отметил, что «работать под руководством Канделаки унизительно». Ведущий даже собирался увольняться, но передумал через месяц.
В 2021 году конфликт разгорелся вновь. Уткин прокомментировал опрос ВЦИОМ, посвященный популярности спорта в России. 97% россиян не знали имен отечественных спортсменов-участников Олимпийских игр в Токио.
Василий Уткин заявил, что это результат работы Канделаки на «Матч ТВ». Ведущая обвинила Уткина в невостребованности и посоветовала почитать о вреде хронического употребления алкоголя.
Изначально скандальные ведущие были близкими подругами, и вели передачу «Две звезды». Ходили слухи, что Ксения и Тина собирались делать совместный бизнес. На церемонии вручения премии журнала GQ в 2007 году девушки поцеловались в губы прямо на сцене. В общем, связывало их немало.
Однако позднее отношения по неясной причине ухудшились. Ксения высмеивала коллегу, которая, по ее словам, злоупотребляет фотошопом, а также удивлялась тому факту, что «женщина весом в 70 килограммов может рекламировать спорт».
Тина на это жестко ответила в своем Instagram.
«А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику? Впрочем, проблемы, которые олицетворяет Ксения, крайне серьезны, чтобы отвечать на них так же, как она: засмеивая и попутно оскорбляя всех на свете».
Тина отметила, что принимает и любит себя любой, уважает бодипозитив и назвала Ксению «ханджой».
«Выключить ханжей, вроде Ксении, из своей жизни очень просто. А вот прекратить самоуничижение намного сложнее».
В интервью на канале «Стрелец-молодец» Канделаки озвучила истинную причину конфликта. Ведущая заявила, что Собчак приревновала Тину к ее на тот момент молодому человеку, бизнесмену Сергею Капкову. Канделаки и Капков, по словам ведущей, наедине обсуждали футбол после какой-то премии.
«Сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся... Но потом мне приходит sms по поводу Сережи о том, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются... То есть якобы я мучу с Капковым...».
Для Тины такое сообщение было проявлением неуважения. Ведущая также отметила, что несмотря на разные понятия дружбы, она все же уважает Собчак за профессионализм.