«Спасибо всем, кто в меня не верил»: 3 скандала Канделаки

Известной телеведущей, журналистке и общественному деятелю Тине Канделаки сегодня исполняется 46 лет. Тина славится железным характером, твердыми принципами и упрямостью, которая как помогала, так и мешала ей в карьере.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мы вспомнили три крупных скандала Тины с другими медийными персонами.

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«Призываю тебя, остановись!»: Шац против Канделаки

В декабре 2011 года по стране прокатилась череда крупнейших митингов за историю современной России. В одной только Москве на проспекте Академика Сахарова собрались от 85 до 150 тысяч человек.

Телеведущий Михаил Шац и его супруга Татьяна Лазарева снимались в роликах, которые призывали граждан пойти 24 декабря на митинг за честные выборы.

За день до митинга телеведущий заявил: его коллега по СТС Тина Канделаки выясняла у руководства, в курсе ли оно о поступке семейной пары. В своем Facebook Михаил утверждал, что Канделаки назвала клипы «сомнительными роликами», и попросил ведущую «остановиться»

«Как оказалось, два дня назад Тина Канделаки в разговоре с руководством моего родного канала СТС, выясняла, в курсе ли канал и его руководство, что их сотрудник Михаил Шац и его жена снялись в „сомнительных роликах, призывающих приходить на митинг 24 декабря“. К чести его, руководство ответило, что и Михаил, и жена его, довольно взрослые люди, и сами решают, как, кого и куда призывать. Воспользуюсь этим правом еще раз. Призываю тебя, Тина, — остановись! Потому что, как, кого и куда посылать, мы тоже знаем».

Тина Канделаки изложила свою версию событий на Бизнес-ФМ. Таким, по ее словам, был диалог с генеральным продюсером «СТС Медиа» Вячеславом Муруговым:

«В этот день Миша и Татьяна были в телевизоре, и меня это, я вам честно могу сказать, удивило, я в первый раз видела Мишу в оргкомитете. И я, разговаривая со Славой, спросила: „Ты по телевизору Мишу видел? “ Он говорит: „Нет, я не видел“. Собственно, на этом наш разговор был закончен».

В своем блоге Канделаки добавила, что ей важно защитить честь и достоинство, что она намерена подавать в суд и уходить с СТС. Спустя неделю стало известно, что Тина остается на канале, чтобы продолжать вести «Самый умный».

«Нас всех унизили»: Уткин против Канделаки

22 июля 2015 стало известно, что Тина Канделаки станет генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ». Ведущая прокомментировала назначение в блоге, отметив, что «будет строить спортивную редакцию с нуля».

«Телевидение и спорт — две мои стихии. Спорт — постоянное движение к победе, сила воли, красота. Знаете, в моей жизни были моменты, когда спорт буквально возвращал меня к жизни.

Новая моя работа — прежде всего огромная ответственность, новая высота. И, поверьте, я сделаю все возможное, чтобы зрители полюбили „Матч ТВ“, а значит и спорт. Спасибо всем за поздравления и поддержку)».

Это сильно задело Василия Уткина, на тот момент главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс», в сетку вещания которых входил «Матч ТВ». Телеведущий прокомментировал назначение в своем Twitter.

@radioutkin: «Тине интересно строить крупную спортивную редакцию „с нуля“. Окей. Двадцать лет жизни впустую. Я тогда пойду, наверное».

@radioutkin: «Я корпоративный дисциплинированный человек. Но „редакция с нуля“ унизительно. Нас всех унизили. Я обязан сказать это вслух, и будь что будет».

@radioutkin: «Если новая редакция с нуля — что ж, старую делал я. Вместе с ней иду на помойку. Бывает. У меня тут отличная дыня пропала; что ж, вышел срок!».

@radioutkin: «Надо извиниться, Тина Гивиевна. Неправы. Да, я нарушаю корпоративную этику. Но я обязан защищать свою команду, я ее не по объявлению набрал».

Спустя неделю скандал приобрел новый виток. Тина прокомментировала в Twitter матч ЦСКА, похвалив команду, которая не сдавалась, «сжав зубы». Уткин иронично отметил, что такие фразы «писал Грызлов в 2008м».

Ведущая не стала отвечать прямо, написав:

@tina_kandelaki: «Знаете, многим #жиробасам нужно пересмотреть свое отношение к спорту. Начинайте тренироваться понемногу, глядишь, втянетесь»

11 августа Уткин еще раз отметил, что «работать под руководством Канделаки унизительно». Ведущий даже собирался увольняться, но передумал через месяц.

В 2021 году конфликт разгорелся вновь. Уткин прокомментировал опрос ВЦИОМ, посвященный популярности спорта в России. 97% россиян не знали имен отечественных спортсменов-участников Олимпийских игр в Токио.

Василий Уткин заявил, что это результат работы Канделаки на «Матч ТВ». Ведущая обвинила Уткина в невостребованности и посоветовала почитать о вреде хронического употребления алкоголя.

«Женщина в 70 кг рекламирует спорт»: Собчак против (и за) Канделаки

Изначально скандальные ведущие были близкими подругами, и вели передачу «Две звезды». Ходили слухи, что Ксения и Тина собирались делать совместный бизнес. На церемонии вручения премии журнала GQ в 2007 году девушки поцеловались в губы прямо на сцене. В общем, связывало их немало.

Однако позднее отношения по неясной причине ухудшились. Ксения высмеивала коллегу, которая, по ее словам, злоупотребляет фотошопом, а также удивлялась тому факту, что «женщина весом в 70 килограммов может рекламировать спорт».

Тина на это жестко ответила в своем Instagram.

«А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику? Впрочем, проблемы, которые олицетворяет Ксения, крайне серьезны, чтобы отвечать на них так же, как она: засмеивая и попутно оскорбляя всех на свете».

Тина отметила, что принимает и любит себя любой, уважает бодипозитив и назвала Ксению «ханджой».

«Выключить ханжей, вроде Ксении, из своей жизни очень просто. А вот прекратить самоуничижение намного сложнее».

В интервью на канале «Стрелец-молодец» Канделаки озвучила истинную причину конфликта. Ведущая заявила, что Собчак приревновала Тину к ее на тот момент молодому человеку, бизнесмену Сергею Капкову. Канделаки и Капков, по словам ведущей, наедине обсуждали футбол после какой-то премии.

«Сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся... Но потом мне приходит sms по поводу Сережи о том, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются... То есть якобы я мучу с Капковым...».