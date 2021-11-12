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"Пришла в ужас": Лазарева рассказала о разочаровании в КВН

Даша Краснова
1 час назад

Недавно КВН отметил свое 60-летие, а Татьяна Лазарева поделилась воспоминаниями о телепроекте. Напомним, что "Клуб веселых и находчивых" ей дорогу в шоу-бизнес.

"Пришла в ужас": Лазарева рассказала о разочаровании в КВН
Фото: @lazarevatut@lazarevatut

По словам знаменитости, именно на сцене Первого канала она провела «волшебное время» и нашла друзей. При этом современная передача неприятно удивляет ведущую юмором «вполноги».

@lazarevatut

Лазарева уверена, что причина этого скрывается в ограничениях на ТВ. Актриса разочарованно сравнила новые выпуски проекта с прошлыми.

«Я вот тут посмотрела детский КВН на Первом канале и пришла в ужас. Это мелкие и пыльные обломки той великой империи, которую я, к счастью, застала…» — рассказала Татьяна на своей странице Instagram.

При этом она высоко оценила работу ведущего КВН Александра Маслякова. Телеведущая призналась, что он был вспыльчивым, но понимающим «ректором» в своеобразном «университете профессии артиста».

Ранее мы рассказывали, что про КВН думает Масляков.

ТВ,Татьяна Лазарева,
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