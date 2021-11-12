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Известный комик Слава Комиссаренко рассказал об уходе с ТНТ

Даша Краснова
2 часа назад

Стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал о причинах своего ухода с телеканала ТНТ. В интервью журналисту Юрию Дудю он признался, что ушел из шоу из-за выгорания.

Известный комик Слава Комиссаренко рассказал об уходе с ТНТ
Фото: @slavakomissarenko@slavakomissarenko

«В шоу StandUp на ТНТ сначала сбывается твоя мечта. Но потом на смену этому приходят законы телевидения, которые строятся на необходимости выдавать объемы. И ты их выдаешь, а затем начинаешь выгорать, начинаются самоповторы», — признался Комиссаренко.

Однажды у комика было две недели на проработку нового стендапа. Он рассматривал вариант проработки более сложной темы и пытался посмотреть на нее под необычным углом, но понял, что в случае провала потеряет семь-восемь дней работы.

«И ты после этого окажешься без монолога, а потом тебя спросят, где материал. И ты вынужден идти по пути наименьшего сопротивления: а что там девушка моя? Мы маффины пекли, мы из отпуска смешно возвращались... То есть на шутках это не отражалось, потому что они были смешные, но темы становились более банальными. И ты начинаешь злиться», — рассказал Комиссаренко.

Комик попытался посмотреть на ситуацию глазами руководства ТНТ и понял, что «просто так устроено телевидение». Однако к участникам проекта StandUp было более лояльное отношение: им разрешали делать 20 выпусков в год, когда Comedy Club выпускал по 40-50 передач.

Комиссаренко рассказал, что купил квартиру недалеко от Арбата. Приобрести квартиру в центре помогла бережливость. Он не тратил заработки на дорогую одежду, путешествия и полеты бизнес-классом.

До этого мы рассказывали, как комик пнул подарок Давы на "ЧБД" и был осужден зрителями.

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