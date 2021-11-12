Известный комик Слава Комиссаренко рассказал об уходе с ТНТ

«И ты после этого окажешься без монолога, а потом тебя спросят, где материал. И ты вынужден идти по пути наименьшего сопротивления: а что там девушка моя? Мы маффины пекли, мы из отпуска смешно возвращались... То есть на шутках это не отражалось, потому что они были смешные, но темы становились более банальными. И ты начинаешь злиться», — рассказал Комиссаренко.