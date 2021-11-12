Как выглядит в старости брюнетка из «АББА»

Впрочем, брюнеткой Анни-Фрид Лингстад была не всегда. Фрида, как ее звали близкие, любила экспериментировать с цветом волос и стрижкой в отличие от коллеги по группе белокурой Агнеты Фельтсгок, так что она успела побывать и каштановой, и рыжей, и пепельной. Но в Советском Союзе ее называли просто темненькой. «Рамблер» вспомнил удивительную историю Анни-Фрид Лингстад, которая стала не только мировой звездой, но и настоящей принцессой.

Начиналось все безрадостно. Фрида родилась в Норвегии 15 ноября 1945 года и считалась «ребенком позора», поскольку мать Сюнни родила ее от сержанта вермахта Альфреда Хаазе, пока страна была оккупирована немцами. Ее отец вернулся в Германию, и долгое время Фрида считала, что он погиб. Но в 1977 году выяснилось обратное. Биографическую статью о певице в журнале «Bravo» прочитал сын Альфреда и, увидев фамилию отца, поинтересовался у него подробностями. В том же году отец и дочь впервые увидели друг друга.

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Но в 1945 году норвежцы не слишком жаловали соотечественниц, которые сошлись с немцами. Кроме того, ходили слухи, что таких детей будут отбирать у матерей и помещать в интернаты. Поэтому бабушка Фриды Агню вместе с девочкой переехала в более лояльную Швецию. Сюнни какое-то время работала на юге Норвегии, а потом перебралась к матери и дочери. Однако она умерла в 21 год от почечной недостаточности. Так Анни-Фрид фактически осталась сиротой, ее воспитала бабушка.

Позже она вспоминала, что бабушка часто пела ей норвежские народные песни, так что с ранних лет Фрида уже знала, чем хочет заниматься. С детства, чувствуя себя одинокой, девушка стремилась на сцену, где могла бы почувствовать любовь публики. В юности она фанатела от Пегги Ли и Эллы Фицджеральд, а уже в 13 лет устроилась солисткой в танцевальную группу, прибавив себе несколько лет. Каждые выходные она выступала сцену, поражая зрителей не по-детски сильным вокалом.

В 1963 году Фрида создала собственную группу «Anni-Frid Four» и тогда же вышла замуж за музыканта Рагнара Фредерикссона, коллегу по разным музыкальным коллективам. У пары родилось двое детей, сын Ханс Рагнар и дочь Энн Лиса-Лотте. Вскоре после появления на свет девочки супруги разошлись, но развод оформили только 1970 году, через три года после фактического разрыва. В день официального расторжения брака скончалась бабушка Фриды.

Но это будет потом, а 3 сентября 1967 года Анни-Фрид победила в шведском конкурсе талантов «Новые лица», заключила контракт со звукозаписывающей студией EMI Svenska и впервые появилась в телеэфире популярного шоу «Hylands Hörna». Молодая певица поразила и зрителей, и критиков уверенным и профессиональным исполнением. В 1969 году Фрида заняла четвертое место на национальном отборе для участия в «Евровидении». За кулисами она познакомилась с Бенни Андерссоном.

Прежде чем оба посвятили себя «АББА», они выпустили первый сольный альбом Фриды. Анни-Фрид еще некоторое время выступала сольно в кабаре, на радио и телевидении, а также гастролировала.

Анни-Фрид больше остальных участников «АББА» наслаждалась мировым успехом. В отличие от замкнутой Агнеты Фрида обожала гастроли и общение с публикой, на сцене вела себя уверенно и свободно. Также Анни-Фрид придумывала немыслимые концертные костюмы для всех участников «АББА». Только Анни-Фрид впоследствии открыто говорила, что сожалеет о распаде группы.

Хотя Фрида и Бенни начали совместную жизнь еще в 1971 году, официально они поженились в 1978, а уже в 1981 году развелись. Общих детей у них не было. Еще во времена «АББА» певица выпустила свой второй сольный альбом, а после распада группы записала еще три. Фрида переехала в Лондон, а потом в Швейцарию, время от времени выпуская довольно успешные синглы.

В 1992 году Анни-Фрид вышла замуж за своего старого поклонника, принца Генриха Руццо Рёйсс фон Плауэна, и получила титул Её Светлости принцессы Анни-Фрид Рёйсс фон Плауэн. Благодаря мужу она познакомилась и подружилась с шведской королевской семьей и до сих пор считается подругой королевы Сильвии. В день ее пятидесятилетия Фрида исполнила хит «АББА» «Dancing Queen» в манере а капелла. Премьер-министр Швеции Ингвар Карлссон назвал этот ход гениальным.

Певице пришлось пережить потерю двух родных людей: в 1998 году в США в автокатастрофе погибла ее дочь Энн Лиса-Лотте, а на следующий год от рака умер принц Генрих.