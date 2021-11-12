Зрители недовольны рекламой при показе «Седьмой симфонии»

Сериал «Седьмая симфония», посвященный временам блокадного Ленинграда, получил высокие оценки критиков. На портале «Кинопоиск» у киноленты стоит довольно высокий рейтинг – 7, 492. Но зрители недовольны показом картины на телевидении, почему?

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Как пишет автор на платформе «Яндекс.Дзен», смотреть «глубокий и серьезный» фильм с перерывами на рекламу практически невозможно. Она не только сбивает с толку, но и убивает на корню любые эмоции от сериала.

«Что происходит с "Седьмой симфонией". Местами были даже какие-то кощунственные совпадения. В первой же рекламе зрителям предложили товар в виде шоколада из Петербурга. А в фильме герой найдет шоколадную конфету, которую когда-то вешали на елку. И на ней будет написано «Ленинград». Случайное совпадение?» – задается вопросом пользователь Сети.

Он приводит еще несколько примеров, так как специально решил записать на просмотре первой серии, какая реклама появлялась первой. По его словам, плакать от просмотра чувственного фильма ему перехотелось.

По его словам, из сложившейся ситуации есть выход. Нужна некоторая маркировка для таких важных картин, которые посвящены серьезным и вечным для россиян тем.

«Как на некоторые фильмы ставят ограничения +12 или +16, так и необходимо ввести значок – "Реклама в момент показа запрещена"».