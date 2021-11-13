Градский обругал творчество Арбениной на шоу «Голос»

«Да мне все равно, как они называются! Так пишется только у «Ночных снайперов», а у нормальных авторов пишется по-другому! То есть ударение поэтическое должно совпадать с ударением музыкальным. Если поэтическое не совпадает с музыкальным, получается то, что сейчас популярно. Сейчас это популярно, но я терпеть не могу. А не сказать этого не могу! А вы лучше куда-нибудь примените таланты, найдите другую музыку и другие песни. Вам это будет больше к лицу — судя по всему, вы человек воспитанный», — заявил Градский.