Градский обругал творчество Арбениной на шоу «Голос»

В новом выпуске всем членам жюри предстояло найти себе последних участников в команду, поэтому отбор проходил тщательно.
После номера белоруса Николая Волегова, Градский обрушился не только на его манеру исполнения, но и на саму песню "Катастрофически тебя не хватает мне". Он сказал, что не понимает творчества "Ночных снайперов", а некоторые произведения просто терпеть не может.
Пелагея попыталась объяснить, что автор песни Диана Арбенина, а у коллектива "Ночные снайперы" множество поклонников по всей стране, но Градского это не убедило.
«Да мне все равно, как они называются! Так пишется только у «Ночных снайперов», а у нормальных авторов пишется по-другому! То есть ударение поэтическое должно совпадать с ударением музыкальным. Если поэтическое не совпадает с музыкальным, получается то, что сейчас популярно. Сейчас это популярно, но я терпеть не могу. А не сказать этого не могу! А вы лучше куда-нибудь примените таланты, найдите другую музыку и другие песни. Вам это будет больше к лицу — судя по всему, вы человек воспитанный», — заявил Градский.
До этого мы рассказывалипро продолжение "Секса в большом городе".