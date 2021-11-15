Щербаков:«У меня бывает хандра, когда "Игра" на ТНТ»

"Надо на самом деле просто взять и подумать, а фиг ли тебе грустно. Сезонная хандра? С этим все понятно. У меня еще бывает, когда «Игра» на ТНТ, понимаешь? Короче надо выделить время для себя. Мы же для себя почти не живем", — делился Щербаков.