Щербаков:«У меня бывает хандра, когда "Игра" на ТНТ»

В начале осени на канале ТНТ стартовало шоу "Игра". В проекте приняли участие десятки комиков, в том числе звезды популярного проекта "ЧБД". Но не все из них остались в восторге от участия в шоу.
Недавно 32-летний Алексей Щербаков признался, что съемки в проекте не вызывают у него удовольствия. Об этом он заговорил во время беседы с Ильей Соболевым, который расспросил его как справиться с депрессивным настроением.
"Надо на самом деле просто взять и подумать, а фиг ли тебе грустно. Сезонная хандра? С этим все понятно. У меня еще бывает, когда «Игра» на ТНТ, понимаешь? Короче надо выделить время для себя. Мы же для себя почти не живем", — делился Щербаков.
До этого в интервью Юрию Дудю комик Комиссаренко признался, что не все принимают участие в "Игре" добровольно. Все дело в контракте комиков с ТНТ, по которому они должны поддерживать проекты телеканала.
Также многие сравнивают "Игру" с "КВН" и ладе Александр Масляков даже был неприятно удивлен поразительным сходством двух передач.
До этого мы рассказывали, что Масляков думает про "Игру".