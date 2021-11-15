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Щербаков:«У меня бывает хандра, когда "Игра" на ТНТ»

Даша Краснова
2 часа назад

В начале осени на канале ТНТ стартовало шоу "Игра". В проекте приняли участие десятки комиков, в том числе звезды популярного проекта "ЧБД". Но не все из них остались в восторге от участия в шоу.

Щербаков:«У меня бывает хандра, когда "Игра" на ТНТ»
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Недавно 32-летний Алексей Щербаков признался, что съемки в проекте не вызывают у него удовольствия. Об этом он заговорил во время беседы с Ильей Соболевым, который расспросил его как справиться с депрессивным настроением.

"Надо на самом деле просто взять и подумать, а фиг ли тебе грустно. Сезонная хандра? С этим все понятно. У меня еще бывает, когда «Игра» на ТНТ, понимаешь? Короче надо выделить время для себя. Мы же для себя почти не живем", — делился Щербаков.

До этого в интервью Юрию Дудю комик Комиссаренко признался, что не все принимают участие в "Игре" добровольно. Все дело в контракте комиков с ТНТ, по которому они должны поддерживать проекты телеканала.

Также многие сравнивают "Игру" с "КВН" и ладе Александр Масляков даже был неприятно удивлен поразительным сходством двух передач.

До этого мы рассказывали, что Масляков думает про "Игру".

ТВ,Илья Соболев,Алексей Щербаков,Александр Масляков,
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