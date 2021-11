Как постарела поп-дива восьмидесятых Си Си Кэтч

Советские зрители впервые увидели Си Си Кэтч в программе «Ритмы планеты» на исходе 1986 года. В выпуске показали эпизод концерта в Будапеште. Затем певица появилась в новогоднем выпуске «Ритмов планеты», а в феврале 1987 года зрители увидели ее в «Музыкальной мозаике». Трех хитов в ее исполнении — «Strangers by night», «Heaven and hell», «I Can Lose My Heart Tonight» — хватило, чтобы все меломаны огромной страны влюбились в эффектную звонкую красотку. А ее фирменная стрижка и макияж немедленно стали объектом подражания для всех советских старшеклассниц и студенток.