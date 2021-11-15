Как постарела поп-дива восьмидесятых Си Си Кэтч

Настоящее имя певицы — Каролина Катарина Мюллер. Но в Советском Союзе и во всем мире ее знали под коротким звучным псевдонимом, образованным от первых букв двух ее имен. «Рамблер» выяснил, как сейчас выглядит поп-дива, и какую роль в ее жизни сыграл Дитер Болен.

1/12 Настоящее имя певицы — Каролина Катарина Мюллер. Но в СССР и во всем мире ее знали под псевдонимом, образованным от первых букв двух ее имен. Фото: Globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Каролина Мюллер родилась 31 июля 1964 года в Нидерландах в смешанной семье — ее отец Юрген был немцем, а мать Корри голландкой. Фото: Globallookpress.com 3/12 После школы она отправилась работать на швейную фабрику. Позже звезда с содроганием будет вспоминать об этом периоде в ее жизни. Фото: Globallookpress.com 4/12 Девушка нашла отдушину в музыке, брала уроки игры на гитаре и танцев, а ее первое коммерческое выступление прошло в ресторане. Фото: Globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 Дитер Болен придумал ей эффектный псевдоним и помог певице выпустить четыре альбома, которые и сделали ее знаменитой. Фото: Globallookpress.com 6/12 Трех хитов в ее исполнении хватило, чтобы все советские меломаны влюбились в эффектную звонкую красотку. Фото: Globallookpress.com 7/12 Певица хотела исполнять свои песни, но Болен ей отказывал. В 1989 году Си Си Кэтч расторгла договор. Фото: Globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 Разгневанный Дитер Болен заявил свои права на все ее песни и даже на сценический псевдоним. Последний удалось отстоять в суде. Фото: Ivtorov/wikimedia.org 9/12 Тогда же певица столкнулась с предательством на личном фронте. Ее избранник не только не поддержал девушку, но и занял сторону Дитера Болена. Фото: Globallookpress.com 10/12 Певицу регулярно приглашают на концерты радиостанций «Ретро FM» «Авторадио» и так далее. Фото: Globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 Кстати, впервые Си Си Кэтч побывала в Москве еще в 1991 году на благотворительном концерте, посвященном Чернобыльской аварии. Фото: Globallookpress.com 12/12 Си Си Кэтч изменила имидж в духе времени, но сохраняет подтянутую фигуру. Фото: carolinemuller70

Каролина Мюллер родилась 31 июля 1964 года в Нидерландах в смешанной семье — ее отец Юрген был немцем, а мать Корри голландкой. В детстве она много переезжала со своей матерью и братьями, прежде чем семья воссоединилась. Впрочем, обретение отца было испорчено отношением новых одноклассников. Они травили ее и обзывали, в основном из-за того, что девушке плохо давался немецкий язык.

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Хотя Каролина с детства интересовалась музыкой, после школы она отправилась работать на швейную фабрику. Позже звезда с содроганием будет вспоминать об этом периоде в ее жизни — она не высыпалась, терпела крики и выговоры от начальника, а рабочий день мог длиться до пятнадцати часов в день.

Девушка нашла отдушину в музыке, брала уроки игры на гитаре и танцев, пела в различных смотрах, а ее первое коммерческое выступление прошло в ресторане. Родители поддержали дочь, а отец подарил ей первый профессиональный микрофон и оплатил первую запись. В конце концов ее заметил продюсер Петер Кент и пригласил в женский квартет «Optimal».

В 1985 году группа выступила на очередном музыкальном конкурсе в Гамбурге. Голос Каролины поразил участника группы «Modern Talking» и композитора Дитера Болена. Он сразу же пригласил ее на прослушивание в свою студию, и Каролина быстро подписала сольный контракт. Дитер Болен придумал ей эффектный псевдоним и помог певице выпустить четыре альбома, которые и сделали ее знаменитой.

Советские зрители впервые увидели Си Си Кэтч в программе «Ритмы планеты» на исходе 1986 года. В выпуске показали эпизод концерта в Будапеште. Затем певица появилась в новогоднем выпуске «Ритмов планеты», а в феврале 1987 года зрители увидели ее в «Музыкальной мозаике». Трех хитов в ее исполнении — «Strangers by night», «Heaven and hell», «I Can Lose My Heart Tonight» — хватило, чтобы все меломаны огромной страны влюбились в эффектную звонкую красотку. А ее фирменная стрижка и макияж немедленно стали объектом подражания для всех советских старшеклассниц и студенток.

Впрочем, отношения Си Си Кэтч и Дитера Болена не были безоблачными. Певица хотела исполнять свои песни, но Болен ей отказывал. В 1989 году Си Си Кэтч расторгла договор. Разгневанный Дитер Болен воспринял этот шаг как бунт и пообещал наказать певицу. Он заявил свои права на все ее песни и даже на сценический псевдоним. Последний удалось отстоять в суде. Тогда же певица столкнулась с предательством на личном фронте. Ее избранник — барабанщик Франк Отто — не только не поддержал девушку, но и занял сторону Дитера Болена, будучи участником его группы «Blue System». Влюбленные расстались, причем певица была вынуждена сделать аборт. Больше детей у нее было.

Си Си Кэтч заключила контракт с лейблом PolyGram (Metronome) и выпустила свой последний студийный альбом. Однако она продолжила записывать синглы и сборники. Кроме того, певицу регулярно приглашают на концерты радиостанций «Ретро FM» «Авторадио» и так далее. Кстати, впервые Си Си Кэтч побывала в Москве еще в 1991 году на благотворительном концерте, посвященном Чернобыльской аварии.