Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Как постарела поп-дива восьмидесятых Си Си Кэтч

Кристина Уколова
2 часа назад

Настоящее имя певицы — Каролина Катарина Мюллер. Но в Советском Союзе и во всем мире ее знали под коротким звучным псевдонимом, образованным от первых букв двух ее имен. «Рамблер» выяснил, как сейчас выглядит поп-дива, и какую роль в ее жизни сыграл Дитер Болен.

Настоящее имя певицы — Каролина Катарина Мюллер. Но в СССР и во всем мире ее знали под псевдонимом, образованным от первых букв двух ее имен.
1/12 Настоящее имя певицы — Каролина Катарина Мюллер. Но в СССР и во всем мире ее знали под псевдонимом, образованным от первых букв двух ее имен.
Фото: Globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Каролина Мюллер родилась 31 июля 1964 года в Нидерландах в смешанной семье — ее отец Юрген был немцем, а мать Корри голландкой.
2/12 Каролина Мюллер родилась 31 июля 1964 года в Нидерландах в смешанной семье — ее отец Юрген был немцем, а мать Корри голландкой.
Фото: Globallookpress.com
После школы она отправилась работать на швейную фабрику. Позже звезда с содроганием будет вспоминать об этом периоде в ее жизни.
3/12 После школы она отправилась работать на швейную фабрику. Позже звезда с содроганием будет вспоминать об этом периоде в ее жизни.
Фото: Globallookpress.com
Девушка нашла отдушину в музыке, брала уроки игры на гитаре и танцев, а ее первое коммерческое выступление прошло в ресторане.
4/12 Девушка нашла отдушину в музыке, брала уроки игры на гитаре и танцев, а ее первое коммерческое выступление прошло в ресторане.
Фото: Globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Дитер Болен придумал ей эффектный псевдоним и помог певице выпустить четыре альбома, которые и сделали ее знаменитой.
5/12 Дитер Болен придумал ей эффектный псевдоним и помог певице выпустить четыре альбома, которые и сделали ее знаменитой.
Фото: Globallookpress.com
Трех хитов в ее исполнении хватило, чтобы все советские меломаны влюбились в эффектную звонкую красотку.
6/12 Трех хитов в ее исполнении хватило, чтобы все советские меломаны влюбились в эффектную звонкую красотку.
Фото: Globallookpress.com
Певица хотела исполнять свои песни, но Болен ей отказывал. В 1989 году Си Си Кэтч расторгла договор.
7/12 Певица хотела исполнять свои песни, но Болен ей отказывал. В 1989 году Си Си Кэтч расторгла договор.
Фото: Globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Разгневанный Дитер Болен заявил свои права на все ее песни и даже на сценический псевдоним. Последний удалось отстоять в суде.
8/12 Разгневанный Дитер Болен заявил свои права на все ее песни и даже на сценический псевдоним. Последний удалось отстоять в суде.
Фото: Ivtorov/wikimedia.org
Тогда же певица столкнулась с предательством на личном фронте. Ее избранник не только не поддержал девушку, но и занял сторону Дитера Болена.
9/12 Тогда же певица столкнулась с предательством на личном фронте. Ее избранник не только не поддержал девушку, но и занял сторону Дитера Болена.
Фото: Globallookpress.com
Певицу регулярно приглашают на концерты радиостанций «Ретро FM» «Авторадио» и так далее.
10/12 Певицу регулярно приглашают на концерты радиостанций «Ретро FM» «Авторадио» и так далее.
Фото: Globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Кстати, впервые Си Си Кэтч побывала в Москве еще в 1991 году на благотворительном концерте, посвященном Чернобыльской аварии.
11/12 Кстати, впервые Си Си Кэтч побывала в Москве еще в 1991 году на благотворительном концерте, посвященном Чернобыльской аварии.
Фото: Globallookpress.com
Си Си Кэтч изменила имидж в духе времени, но сохраняет подтянутую фигуру.
12/12 Си Си Кэтч изменила имидж в духе времени, но сохраняет подтянутую фигуру.
Фото: carolinemuller70

Каролина Мюллер родилась 31 июля 1964 года в Нидерландах в смешанной семье — ее отец Юрген был немцем, а мать Корри голландкой. В детстве она много переезжала со своей матерью и братьями, прежде чем семья воссоединилась. Впрочем, обретение отца было испорчено отношением новых одноклассников. Они травили ее и обзывали, в основном из-за того, что девушке плохо давался немецкий язык.

Видео дня

Хотя Каролина с детства интересовалась музыкой, после школы она отправилась работать на швейную фабрику. Позже звезда с содроганием будет вспоминать об этом периоде в ее жизни — она не высыпалась, терпела крики и выговоры от начальника, а рабочий день мог длиться до пятнадцати часов в день.

Девушка нашла отдушину в музыке, брала уроки игры на гитаре и танцев, пела в различных смотрах, а ее первое коммерческое выступление прошло в ресторане. Родители поддержали дочь, а отец подарил ей первый профессиональный микрофон и оплатил первую запись. В конце концов ее заметил продюсер Петер Кент и пригласил в женский квартет «Optimal».

В 1985 году группа выступила на очередном музыкальном конкурсе в Гамбурге. Голос Каролины поразил участника группы «Modern Talking» и композитора Дитера Болена. Он сразу же пригласил ее на прослушивание в свою студию, и Каролина быстро подписала сольный контракт. Дитер Болен придумал ей эффектный псевдоним и помог певице выпустить четыре альбома, которые и сделали ее знаменитой.

Советские зрители впервые увидели Си Си Кэтч в программе «Ритмы планеты» на исходе 1986 года. В выпуске показали эпизод концерта в Будапеште. Затем певица появилась в новогоднем выпуске «Ритмов планеты», а в феврале 1987 года зрители увидели ее в «Музыкальной мозаике». Трех хитов в ее исполнении — «Strangers by night», «Heaven and hell», «I Can Lose My Heart Tonight» — хватило, чтобы все меломаны огромной страны влюбились в эффектную звонкую красотку. А ее фирменная стрижка и макияж немедленно стали объектом подражания для всех советских старшеклассниц и студенток.

Впрочем, отношения Си Си Кэтч и Дитера Болена не были безоблачными. Певица хотела исполнять свои песни, но Болен ей отказывал. В 1989 году Си Си Кэтч расторгла договор. Разгневанный Дитер Болен воспринял этот шаг как бунт и пообещал наказать певицу. Он заявил свои права на все ее песни и даже на сценический псевдоним. Последний удалось отстоять в суде. Тогда же певица столкнулась с предательством на личном фронте. Ее избранник — барабанщик Франк Отто — не только не поддержал девушку, но и занял сторону Дитера Болена, будучи участником его группы «Blue System». Влюбленные расстались, причем певица была вынуждена сделать аборт. Больше детей у нее было.

Си Си Кэтч заключила контракт с лейблом PolyGram (Metronome) и выпустила свой последний студийный альбом. Однако она продолжила записывать синглы и сборники. Кроме того, певицу регулярно приглашают на концерты радиостанций «Ретро FM» «Авторадио» и так далее. Кстати, впервые Си Си Кэтч побывала в Москве еще в 1991 году на благотворительном концерте, посвященном Чернобыльской аварии.

О своей личной жизни певица не распространяется. Известно лишь, что она была замужем за учителем йоги, когда жила в Лондоне, однако и этот брак распался. Си Си Кэтч изменила имидж в духе времени, но сохраняет подтянутую фигуру.

ТВ,Фото,Каролина Мюллер,Катарина Мюллер,Авторадио,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители