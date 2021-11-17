Умерла ведущая «АБВГДейки» Кристина Асмаловская

"В "АБВГДейке" печаль.... Сегодня ушла из жизни Кристина Асмаловская... Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Её любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли её авторитету, такту, доброте... Ютуб надолго сохранит её в памяти и вместе с "Кристиной Алексеевной" еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе. Светлая память светлому человеку!".