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Умерла ведущая «АБВГДейки» Кристина Асмаловская

Мира Маркина
2 часа назад

Участница программы "Танцы со звездами" и телеведущая Кристина Асмаловская умерла на 23 году жизни. Об этом написала в Facebook ее коллега, ведущая программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева.

Умерла ведущая «АБВГДейки» Кристина Асмаловская
Фото: Asmalovskaya Kristina/FacebookAsmalovskaya Kristina/Facebook

"В "АБВГДейке" печаль.... Сегодня ушла из жизни Кристина Асмаловская... Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Её любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли её авторитету, такту, доброте... Ютуб надолго сохранит её в памяти и вместе с "Кристиной Алексеевной" еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе. Светлая память светлому человеку!".

Сначала Асмаловскую положили в больницу с камнем в желчном пузыре. После выписки домой она начала задыхаться. У телеведущей заподозрили коронавирус.

"Становилось хуже и хуже, ее перевели в реанимацию. И вчера утром она скончалась. Была на аппарате ИВЛ. Окончательный диагноз сегодня выдадут в больнице, к вечеру будет полная ясность", — рассказала Татьяна Черняева РБК.

По ее словам, Кристина Асмаловская не была привита от коронавируса.

Ранее стало известно, что у умершей от COVID доцента вуза был поддельный сертификат.

ТВ,Татьяна Черняева,
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