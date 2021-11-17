Умерла ведущая «АБВГДейки» Кристина Асмаловская

Участница программы "Танцы со звездами" и телеведущая Кристина Асмаловская умерла на 23 году жизни. Об этом написала в Facebook ее коллега, ведущая программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева.
"В "АБВГДейке" печаль.... Сегодня ушла из жизни Кристина Асмаловская... Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Её любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли её авторитету, такту, доброте... Ютуб надолго сохранит её в памяти и вместе с "Кристиной Алексеевной" еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе. Светлая память светлому человеку!".
Сначала Асмаловскую положили в больницу с камнем в желчном пузыре. После выписки домой она начала задыхаться. У телеведущей заподозрили коронавирус.
"Становилось хуже и хуже, ее перевели в реанимацию. И вчера утром она скончалась. Была на аппарате ИВЛ. Окончательный диагноз сегодня выдадут в больнице, к вечеру будет полная ясность", — рассказала Татьяна Черняева РБК.
По ее словам, Кристина Асмаловская не была привита от коронавируса.
Ранее стало известно, что у умершей от COVID доцента вуза был поддельный сертификат.