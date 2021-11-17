"Идиоты": Дибров объяснил свои слова о зрителях

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров заявил, что 80 процентов зрителей в России — идиоты. Свои слова он объяснил изданию «Газета.Ru».

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Скандальное интервью вышло 16 ноября. В нем Дибров заявил, что телевидение вернулось в состояние 80-х или 70-х годов.

«Сейчас 80 процентов зрителей — идиоты, тогда как 20 — дельные люди, с которыми есть о чем поговорить», — сказал он.

Позже телеведущий объяснил, что своих зрителей он не считает идиотами. Он имел ввиду людей, который смотрят по телевизору сериалы, назвав их «телевизионной водкой»:

«Они же смотрят сериалы. Вы посмотрите, какое количество людей смотрит сериалы, а какое количество людей смотрит Познера. (...) Те зрители, которые смотрят истории про выдуманных людей, поступки которых не имеют никакого познавательного и обогащающего значения, назовите их как-нибудь иначе, но все равно их, к сожалению, 80 процентов».

Познавательные передачи, по словам Диброва, смотрят только 20 процентов зрителей. Аналогичные показатели интересов аудитории наблюдаются в интернете:

«Все эти бесконечные котики, ни уму, ни сердцу не приносящие», — заявил шоумен.