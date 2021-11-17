Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Дибров объяснил свои слова о зрителях-идиотах

Мира Маркина
1 час назад

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров заявил, что 80 процентов зрителей в России — идиоты. Свои слова он объяснил изданию «Газета.Ru».

"Идиоты": Дибров объяснил свои слова о зрителях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скандальное интервью вышло 16 ноября. В нем Дибров заявил, что телевидение вернулось в состояние 80-х или 70-х годов.

«Сейчас 80 процентов зрителей — идиоты, тогда как 20 — дельные люди, с которыми есть о чем поговорить», — сказал он.

Позже телеведущий объяснил, что своих зрителей он не считает идиотами. Он имел ввиду людей, который смотрят по телевизору сериалы, назвав их «телевизионной водкой»:

«Они же смотрят сериалы. Вы посмотрите, какое количество людей смотрит сериалы, а какое количество людей смотрит Познера. (...) Те зрители, которые смотрят истории про выдуманных людей, поступки которых не имеют никакого познавательного и обогащающего значения, назовите их как-нибудь иначе, но все равно их, к сожалению, 80 процентов».

Познавательные передачи, по словам Диброва, смотрят только 20 процентов зрителей. Аналогичные показатели интересов аудитории наблюдаются в интернете:

«Все эти бесконечные котики, ни уму, ни сердцу не приносящие», — заявил шоумен.

Он также отметил, что нужно увеличивать количество думающих людей посредством воспитания. По его мнению, родители должны водить детей на спектакли, в школьные центры и кружки.

Ранее Градский обругал творчество Арбениной на шоу «Голос».

ТВ,Голос,Голоса,Дмитрий Дибров,Газета.Ru,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители