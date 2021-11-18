«Семнадцать мгновений весны»: ляпы знаменитого сериала

Многосерийный телефильм «Семнадцать мгновений весны» обсуждать легко, так как трудно найти человека (исключая молодежь) который бы его не смотрел, а большинство представителей советского поколения знают его практически наизусть.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Любовь зрителей вызывала не только великолепная игра замечательных актеров и тонкий юмор, заложенный ещё в литературной основе, написанной Юлианом Семеновым. Публику к фильму, хоть и неосознанно, привлекало то, что немцы были показаны здесь не так карикатурно, как в прочих советских кинокартинах.

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Ещё одна особенность «Семнадцати мгновений весны» в том, что там не так много киноляпов, когда склеивают отснятые в разные дни сцены, и герои в них одеты и причесаны по-разному.

Но есть все же много нестыковок, (некоторые допущены сознательно), изучая которые можно извлечь для себя немало полезной информации.

Например, все сцены, в которых Штирлиц, Мюллер и прочие курят в кабинете не могли происходить в реальности. В Третьем рейхе проводили политику активной борьбы с курением, и это была первая государственная антитабачная программа в новейшей истории.

В Германии было запрещено курить в трамваях, автобусах и поездах, серьезно ограничено курение в ресторанах и кафе. Было запрещено курить на работе сотрудникам почты и медикам. Активно боролись с курением среди женщин, табак по карточкам не выдавался беременным, представительницам женского пола младше 18 и старше 66 лет. Курящих женщин выгоняли из партии.

С 1943 году всем лицам моложе 18 лет было запрещено курение в общественных местах. В школах курение было строжайше запрещено. Нельзя было курить и в бомбоубежищах, но там выделялись отдельные помещения для этого. Была ограничена реклама табачных изделий и велась активная пропаганда здорового образа жизни.

С 1939 года НСДАП запретила курение во всех своих учреждениях. Гиммлер личным приказом запретил офицерам СС и сотрудникам полиции курить в рабочее время.

С 1938 года было запрещено курить офицерам Люфтваффе, причем не только на службе, но даже дома. Что серьезно нарушалось самим их руководителем: рейхсмаршал Геринг постоянно курил публично, и даже на памятнике, поставленном ему при жизни, он был изображен с сигаретой.

С 1939 года всем солдатам и офицерам вермахта было запрещено курить на улицах. Что, впрочем, было распространено и в других странах. Например, в русской императорской армии офицеру закурить на улице было равноценно тому, чтобы появится там же без штанов.

Интересно, что сам Адольф Гитлер в молодости был заядлым курильщиком, но позже стал первым государственным руководителем, который начал борьбу с курением.

Причиной же борьбы с табакокурением были не только забота за здоровье нации, но и сугубо нацистские: расизм и антисемитизм. Не случайно программу борьбы с курением возглавляло Управление по расовой политике НСДАП. Нацисты утверждали, что тяга к табаку была привита белым людям низшими расами.

Что касается симпатичной эсэсовки Барбары Крайн, то она никак не могла иметь звание унтершарфюрер СС. Ведь СС была организацией «идеальных в расовом отношении мужчин», так что представительницы женского пола там не могли оказаться по определению.

В реальной ситуации Барбара Крайн бы просто именовалась кригсхельфериннен СС (SS - Kriegshelferinnen), то есть сотрудница женского вспомогательного подразделения СС. Форму, впрочем, она бы носила похожую на форму эсэсовцев, лишь чуть попроще, и с той поправкой, что форма у нее была бы светло-серая. О том, что в СС не носили с 1934 года черную форму уже писали многократно.

В характеристиках на руководителей Третьего Рейха говорится, что никто из них не имел высшего образования, но это не так. Геббельс не просто имел высшее образование, но и был доктором философии Гейдельбергского университета, защитил диссертацию о драматургии. Гиммлер имел экономическое образование, полученное в политехническом институте Мюнхена. Геринг же был лучшим выпускником Военной академии в Карлсруэ.

Кстати, когда Штирлиц обдумывает информацию про Гебельса, Бормана, Геринга и Гиммлера, он рисует их портреты, точнее шаржи. Нетрудно заметить, что рисунок делается фломастером. Фломастер действительно был изобретён в Германии, но только в 1960 году.

Ещё одним «приветом из будущего» является прослушивание Штирлицем (когда он везет пастора Шлагга к швейцарской границе) песен Эдит Пиаф «Милорд» и «Я ни о чём не жалею». Первая песня написана в 1959 году, вторая — в 1957. В аквариуме Мюллера плавают мраморные гурами, которых американский селекционер Косби начал выводить только в 1948 году, а как новая порода они были зарегистрированы в 1956 году.

А вот когда в последней серии Штирлиц, отправляя из Берна телеграммы, называет городом назначения Константинополь, то шансов, что они попадут по адресу, а тем более в Центр, нет никаких. Поскольку Константинополь еще в 1930 году был официально переименован в Стамбул.

С географией есть и другие неточности.

Регулярные встречи Мюллера с Шелленбергом и Штирлицем, и прочих сотрудников гестапо и СД в коридорах выглядят, по меньшей мере, странными. Здание гестапо располагалось на Принц-Альбрехтштрассе, а Шелленберг и Штирлиц сидели на Беркаерштрассе. Это совсем не рядом, это не один час добираться. Хотя тогда пробок и не было в Берлине, но ездили-то в те времена на совсем другой скорости

А что касается Кэт, то сотрудник гестапо, пришедший к ней больницу под видом страхового агента, должен был раскусить её сразу же. На вопрос, где была заключена страховка, Кэт отвечает: «На углу Курфюрстендамм и Кантштрассе». Однако любой житель Берлина знает, что эти улицы хоть и находятся рядом, но точно не пересекаются.

Точно так же Кэт и Штирлица легко бы разоблачили на границе, будь пограничники чуть повнимательнее. Немцы же носят обручальные кольца на левой руке, а не на правой. Впрочем, если исходить из этого, то советским шпионами оказываются все сотрудники СД и гестапо, так как кольца они все носят «по-советски», то есть на правой руке.

Ещё одна неувязка по времени есть в самом начале фильма, где Кальтенбруннер распекает Крюгера за провал операции по уничтожению Кракова. Интересно, что играющий Крюгера Евгений Кузнецов снимался в роли Крюгера же в фильме «Майор Вихрь», где как раз и рассказывается про операцию в Кракове. Однако в биографии Фридриха Крюгера легко прочитать, что он, в звании обергруппенфюрера СС возглавлял полицию и СС в генерал-губернаторстве (то есть в Польше) с 4 октября 1939. А с 9 ноября 1943 Крюгер был отправлен в действующую армию, командовал горнострелковой дивизией СС «Норд», а затем корпусом в Финляндии, воевал с югославскими партизанами. В Польше он более не появлялся.