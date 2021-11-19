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Самые странные детские передачи из 90-х

Мира Маркина
3 часа назад

В 90-х годах на российском телевидении появились непривычные для нашего зрителя детские передачи — иностранные шоу и их адаптации. Самые странные из них — в материале "Рамблера".

Самые странные детские передачи из 90-х
Фото: Кадр из передачи "Улица Сезам"Кадр из передачи "Улица Сезам"

"Позвоните Кузе"

Кадр из передачи "Позвоните Кузе"

В 1998 году в эфир вышло интерактивное игровое шоу "Позвоните Кузе". Программа выходила по утрам на канале РТР. До этого в России не было аналогов такой передачи. Формат придумали еще в 1987 за границей, а потом его адаптировали в 40 странах мира. В студии сидели ведущие, которые комментировали происходящее на экране, читали письма детей и общались со зрителями. Любой желающий ребенок мог позвонить и сыграть в игру. Нужно было переключить телефон в тоновый набор и с помощью кнопок управлять движениями тролля Кузи. Его придумали в Дании и изначально звали Hugo. Прошедшие все испытания могли выиграть реальный приз.

"Улица Сезам"

Кадр из передачи "Улица Сезам"

Образовательная программа "Улица Сезам", созданная Джимом Хенсоном, начала выходить в США в 1969 году. Она была придумана для того, чтобы дать детям из неблагополучных семей возможности в образовании. "Улица Сезам" стала самой длительной передачей для детей. В России ее начали транслировать в 1996 году. Для каждой страны придумывались свои дополнительные персонажи. У нас это стали дух двора из древнеславянских языческих верований Зелибоба, Бусинка и Кубик.

"Скала Фрэгглов"

Кадр из передачи "Скала Фрэгглов"

Еще одно детское шоу, которое создал американский художник, актер и режиссер Джим Хенсон, — "Скала Фрэгглов". В англоязычных странах передача выходила с 1983 по 1987 год. В СССР она впервые появилась в 1989 году. Ее показывали в детской воскресной передаче "С утра пораньше". После шоу со странными гуманоидными существами дети начали называть друг друга фрэгглами и дузерами.

ТВ,Джим Хенсон,
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