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«Назаывал швабрами»: Вокс высказалась о характере Шнурова

Даша Краснова
1 час назад

Певица Алиса Вокс, бывшая солистка группы «Ленинград» рассказала на передаче «Звезды сошлись» о характере лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова.

«Назаывал швабрами»: Вокс высказалась о характере Шнурова
Фото: кадр из передачикадр из передачи

«После того, как я ушла из «Ленинграда», он стал неприятно обо мне говорить. Там приходили какие-то бэк-вокалистки. Их он называл шмарами и швабрами».

Как отметила Вокс, в первый раз Шнуров по ней «проехался» спустя полгода после того, как она ушла из группы.

«Я как раз была на гормональном лечении. У меня есть аутоиммунном заболевание. Он это все прекрасно знал, но все равно оскорблял», — заявила исполнительница.

До этого мы рассказывали, что думает Барановская о решении Гордона об уходе с ТВ.

ТВ,Алиса Вокс,Сергей Шнуров,
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