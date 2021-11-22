«Назаывал швабрами»: Вокс высказалась о характере Шнурова

Певица Алиса Вокс, бывшая солистка группы «Ленинград» рассказала на передаче «Звезды сошлись» о характере лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова.
«После того, как я ушла из «Ленинграда», он стал неприятно обо мне говорить. Там приходили какие-то бэк-вокалистки. Их он называл шмарами и швабрами».
Как отметила Вокс, в первый раз Шнуров по ней «проехался» спустя полгода после того, как она ушла из группы.
«Я как раз была на гормональном лечении. У меня есть аутоиммунном заболевание. Он это все прекрасно знал, но все равно оскорблял», — заявила исполнительница.
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