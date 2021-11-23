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Юмористы ответили Маслякову на обвинения о ворованном формате шоу «Игра»

Диана Товсепова
58 минут назад

На телеканале ТНТ прошло всего несколько выпусков проекта "Игра", а он уже успел стать скандальным.

Юмористы ответили Маслякову на обвинения
Фото: Кадр из шоу "Игра"Кадр из шоу "Игра"

В частности, Александр Масляков обвинил создателей проекта в том, что формат шоу был попросту "сворован" у КВН.

Юмористы "Студии "Союз" на YouTube-шоу "Макарена" ответили на обвинения Маслякова:

"Нет разбивки на конкурсы, нет каких-то форматов, под которые тебе приходится адаптировать свое выступление, и здесь любой юмор абсолютно органично будет смотреться в теле всей передачи — странный юмор, классический, цирк, выйти в фокусами, неважно", — отмечает Елена Гущина.

Кроме того, они предположили, что многие видят столько сходств с КВН потому, что на экранах появляются знакомые по КВН лица:

"Я не знаю, чем они руководствуются, когда говорят, что это ворованный формат. Для меня это разные форматы абсолютно. Я допускаю, что люди проводят параллель только потому, что там играет «Союз», «Камызяки», «Плюшки», Картункова, Абрамов.

Ты просто эти лица помнишь все из КВН, но это же не значит, что эти люди сейчас в данный момент играют в КВН. Другая юмористическая форма, хоть и командная", — рассказал Айдар Гараев.

Ранее мы писали о том, сколько зарабатывают самые яркие звезды КВН.

ТВ,Айдар Гараев,Александр Масляков,
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