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Масляков рассказал о планах завершить карьеру

Мария Каткова
1 час назад

Руководитель и ведущий КВН Александр Масляков рассказал о том, что задумывается завершить свою карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

Масляков рассказал о планах завершить карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Масляков отметил, что вокруг него много талантливых юмористов, а его сын уже давно не нуждается в поддержке.

«У меня самого такие мысли уже есть. Об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться»

При этом он отметил, что пока не решается уходить из КВН потому что переживает из-за того, как проект будет развиваться без него.

«Глубоко не анализировал, но понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются»

КВН уже давно стал эталоном юмористического шоу и многие делают программы на его основе. ТНТ приостановил шоу "Игра" после обвинений в плагиате от Маслякова.

ТВ,Александр Масляков,
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