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Дмитрий Ларин объявил об отъезде из России

Мария Иглина
1 час назад

Популярный видеоблогер Дмитрий Ларин объявил, что покидает Россию. Об отъезде из страны он сообщил в интервью для YouTube-канала "Люди PRO".

Дмитрий Ларин объявил об отъезде из России
Фото: @zloilarin@zloilarin

Ларин признался, что решение оказалось для него болезненным, поскольку он вырос в России. Он также поделился, что собирается некоторое время жить и работать на Бали:

"Это на самом деле процесс не финальный. Есть план на пять лет, там вилка планов, я бы даже сказал. Про остальные нюансы не могу сказать, но ближайшие минимум полгода я буду находиться в Индонезии".

Одну из причин переезда видеоблогер назвал поиск более благоприятного климата.

"Людям становится страшно, и все чаще и чаще из-за некоторых новостей ты понимаешь, что мы живем в коллективной шизофрении, потому что многое нельзя, но можно, что-то вроде разрешено, но лучше не стоит",

— уточнил Ларин и добавил, что на его решение об отъезде повлиял и арест коллеги Юрия Хованского. Также некоторое время назад Дмитрия остановили во дворе дома, отвезли без повестки в Следственный комитет на допрос и объявили свидетелем по делу, которое, по его словам, "сшито чуть ли не белыми нитками".

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ТВ,Юрий Хованский,Дмитрий Ларин,СКР,
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