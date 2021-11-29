Эксперт шоу «Пацанки» раскрыла правду о проекте

Эксперт в вопросах этикета Татьяна Полякова, преподающая в «Школе леди» проекта «Пацанки», рассказала о закулисье программы. Подробностями шоу она поделилась в интервью для YouTube-канала Fametime TV.
По словам Поляковой, участницы действительно проделывают большую работу над собой, и очень сложно «обнажать свою душу»:
«Съемка в таком проекте — это 16 недель огромного напряжения, титанической работы над собой, это задачи, это несколько задач в день. У тебя нет privacy, ты все время находишься с кем-то в помещении, и это очень сложно».
Эксперт отметила, что во время съемок происходит гораздо больше, чем видит зритель.
«Вы видите только часть того, что можно показать, часть того, что удается вмонтировать, потому что всего происходит очень много и, наверное, это способ показать, что жизнь очень многогранна, и тебе нужно испытывать себя в очень многом: бороться над своими фобиями, работать над своими фобиями».
На вопрос о том, являются ли истории участниц постановочными Татьяна Полякова ответила, что есть ситуации, «в которые трудно поверить»:
«Я не хочу обсуждать, постановка это или нет, потому что поверьте, мне есть, чем заняться в жизни».