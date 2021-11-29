Эксперт шоу «Пацанки» раскрыла правду о проекте

«Вы видите только часть того, что можно показать, часть того, что удается вмонтировать, потому что всего происходит очень много и, наверное, это способ показать, что жизнь очень многогранна, и тебе нужно испытывать себя в очень многом: бороться над своими фобиями, работать над своими фобиями».