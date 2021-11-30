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3 часа назад

Пелагея высказалась о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского

Наставники шоу «Голос» — певица Пелагея, Леонид Агутин и Дима Билан — приехали в студию программы «Пусть говорят», чтобы почтить память 72-летнего Александра Градского. Еще пару дней назад они работали вместе с композитором, но теперь его больше нет.

Пелагея высказалась о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В эфире программы был поднят вопрос о замене Александра Борисовича в проекте. Исполнительница Пелагея ответила на слухи в прямом эфире Первого канала.

«Не нам решать, как сложатся обстоятельства в плане проекта, но мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть. И это он»,

— со слезами на глазах заявила певица.

Также относительно слухов о замене Градского высказался и один из руководителей Первого канала Юрий Аксюта. По его мнению, «говорить о таких вещах пока рановато». Он подчеркнул, что Александр Борисович был незаменимым человеком.

«Как мы будем дальше доводить проект до финала... Мы все внимательнейшим образом обдумаем, найдем какое-то решение. Думаю, что оно будет очень правильным и будет воспринято как единственное возможное. Это будет так сделано. Кадры пятницы были сняты в начале ноября. У нас сняты еще две программы, которые мы снимали полторы-две недели тому назад. Их не было в эфире»,

— рассказал Аксюта.

Ранее мы писали о том, что стало известно, какое наследство оставил Градский.

ТВ,Юрий Аксюта,Александр Градский,Дима Билан,Леонид Агутин,
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