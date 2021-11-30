Пелагея высказалась о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского

«Как мы будем дальше доводить проект до финала... Мы все внимательнейшим образом обдумаем, найдем какое-то решение. Думаю, что оно будет очень правильным и будет воспринято как единственное возможное. Это будет так сделано. Кадры пятницы были сняты в начале ноября. У нас сняты еще две программы, которые мы снимали полторы-две недели тому назад. Их не было в эфире»,