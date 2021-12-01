Вырезанную из КВН песню Слепакова слили в соцсети

В Instagram появилось видео с репетиции команды «Сборная Пятигорска», на которой юморист Семен Слепаков исполняет песню про закрытие шоу ТНТ «Игра». Ролик опубликовал проект «КВН Inside».
Планировалось, что номер покажут на выступлении в честь 60-летия Клуба веселых и находчивых (КВН), но песня была вырезана и не попала в эфир Первого канала.
«Скажите, а что будет дальше? А будет игра. — Будет "Игра"? Офигеть, ведь ее же закрыли! — Мы не про ту, а про эту игру говорили. Это игра. — А "Игра"? — А "Игра" не игра», — поет на репетиции Слепаков.
После этого была шутка про сборную России по футболу о том, что «и эту игру пора закрывать». На праздновании юбилея КВН прозвучала только она. Часть про закрытие шоу «Игра» вставлять не стали.
Концерт прошел 23 ноября в Crocus City Hall в Москве.