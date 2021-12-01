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1 час назад

Вырезанную из КВН песню Слепакова слили в соцсети

В Instagram появилось видео с репетиции команды «Сборная Пятигорска», на которой юморист Семен Слепаков исполняет песню про закрытие шоу ТНТ «Игра». Ролик опубликовал проект «КВН Inside».

Вырезанную из КВН песню Слепакова слили в соцсети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Планировалось, что номер покажут на выступлении в честь 60-летия Клуба веселых и находчивых (КВН), но песня была вырезана и не попала в эфир Первого канала.

«Скажите, а что будет дальше? А будет игра. — Будет "Игра"? Офигеть, ведь ее же закрыли! — Мы не про ту, а про эту игру говорили. Это игра. — А "Игра"? — А "Игра" не игра», — поет на репетиции Слепаков.

После этого была шутка про сборную России по футболу о том, что «и эту игру пора закрывать». На праздновании юбилея КВН прозвучала только она. Часть про закрытие шоу «Игра» вставлять не стали.

Концерт прошел 23 ноября в Crocus City Hall в Москве.

Ранее стало известно, что шоу "Поле чудес" на Первом канале закрывается.

ТВ,Семен Слепаков,СБОРНАЯ РОССИИ,Первый канал,
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