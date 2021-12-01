Вырезанную из КВН песню Слепакова слили в соцсети

«Скажите, а что будет дальше? А будет игра. — Будет "Игра"? Офигеть, ведь ее же закрыли! — Мы не про ту, а про эту игру говорили. Это игра. — А "Игра"? — А "Игра" не игра», — поет на репетиции Слепаков.