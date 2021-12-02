ТНТ MUSIC запустил новое шоу «ЦВЕТОТВЕТ» с Аней Pokrov

1 декабря на телеканале ТНТ MUSIC стартовал проект «ЦВЕТОТВЕТ». Ведущая шоу – TikTok-звезда Аня Pokrov – заставляет знаменитых гостей откровенно и не раздумывая отвечать на самые волнующие вопросы. И всё это вместе с лайв-выступлениями. Первый герой – Даня Милохин. Проект вышел в эфире и на диджитал-площадках.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Смелые вопросы, юмор, откровенные разговоры и магия лайв-выступлений: в эфире телеканала ТНТ MUSIC и на YouTube состоялась премьера нового шоу «ЦВЕТОТВЕТ», цель которого – вызвать у его участников и зрителей весь спектр эмоций. Создатели проекта решили перенести цветовые ассоциации на самые горячие темы о жизни звёзд.

Ведущая шоу – одна из самых популярных девушек TikTok Аня Pokrov. К ней в студию приходят знаменитости, а дальше начинается настоящий допрос в разных формах – про доходы, любовь, секс, в общем, про то, что больше всего волнует фанатов. При этом от звёзд не зависит ничего: гости вслепую выбирают цвет и получают тему, к которой он привязан. Семь цветов радуги – семь тем. И никакого стеснения. Также герои проекта исполняют своих хиты и поют нечто неожиданное в караоке.

Первым подопытным Ани Pokrov стал её коллега по Dream Team House – Даня Милохин. Тиктокер спел вживую сольные песни «Лапки» и «Друг», а также нетленку Андрея Губина «Ночь». Даня откровенно ответил на вопросы про интимную жизнь, сексуальные фантазии, заработки, миллионные траты, хейт и многое другое.

Новые выпуски проекта планируется выпускать в телеэфир по средам. По четвергам расширенные версии шоу, без купюр, будут появляться на YouTube-канале ТНТ MUSIC.