Пригожин назвал претендентку на место Градского в «Голосе»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предположил, кто смог бы встать на место Александра Градского в качестве наставника в телевизионном шоу «Голос» на Первом канале.
Пригожин считает, что главной претенденткой на место наставника в проекте может стать певица Лариса Долина.
"Заменить Александра Борисовича невозможно. Но если говорить о замене, то такого калибра профессиональным человеком может быть только Лариса Александровна Долина. Она просто босс музыки", — объяснил он в комментарии Life.ru.
Но, по словам продюсера, зрители привыкли видеть Александра Градского и станут сравнивать, поэтому это рискованно.
При этом поклонники Градского заявили, что его место на шоу "Голос" мог бы занять его сын, Даниил Градский.
"Он талантливый, и это было бы символично. Даже фамилию на кресле наставника менять не придется", — приводит слова одной из поклонниц Александра Градского NEWS.ru.
При этом Даниил Градский уже принимал участие в слепых прослушиваниях в шоу, но никто из наставников не повернулся к нему. Александр Борисович посчитал, его сын спел плохо.
Напомним, певец и композитор Александр Градский скончался в возрасте 72 лет.
Градского доставили в одну из больниц Москвы с подозрением на инсульт 26 ноября. Он пожаловался на плохое состояние, когда был у себя дома. До смерти Градский находился в реанимации.
Ранее "Рамблер" писал о том, как Градский раскритиковал выбор Билана на шоу.