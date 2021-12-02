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34 минуты назад

Пригожин назвал претендентку на место Градского в шоу «Голос»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предположил, кто смог бы встать на место Александра Градского в качестве наставника в телевизионном шоу «Голос» на Первом канале.

Пригожин назвал претендентку на место Градского в «Голосе»
Фото: Кадр из шоу "Голос"Кадр из шоу "Голос"

Пригожин считает, что главной претенденткой на место наставника в проекте может стать певица Лариса Долина.

"Заменить Александра Борисовича невозможно. Но если говорить о замене, то такого калибра профессиональным человеком может быть только Лариса Александровна Долина. Она просто босс музыки", — объяснил он в комментарии Life.ru.

Но, по словам продюсера, зрители привыкли видеть Александра Градского и станут сравнивать, поэтому это рискованно.

При этом поклонники Градского заявили, что его место на шоу "Голос" мог бы занять его сын, Даниил Градский.

"Он талантливый, и это было бы символично. Даже фамилию на кресле наставника менять не придется", — приводит слова одной из поклонниц Александра Градского NEWS.ru.

При этом Даниил Градский уже принимал участие в слепых прослушиваниях в шоу, но никто из наставников не повернулся к нему. Александр Борисович посчитал, его сын спел плохо.

Напомним, певец и композитор Александр Градский скончался в возрасте 72 лет.

Градского доставили в одну из больниц Москвы с подозрением на инсульт 26 ноября. Он пожаловался на плохое состояние, когда был у себя дома. До смерти Градский находился в реанимации.

Ранее "Рамблер" писал о том, как Градский раскритиковал выбор Билана на шоу.

ТВ,Лариса Долина,Иосиф Пригожин,Александр Градский,
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