Изнурительные условия и 40 долларов в день: какие секреты скрывало шоу «Топ модель по-американски»

Фото: Peopletalk Peopletalk

У шоу «Топ модель по-американски» огромная база фанатов. Многие модели мечтали попасть на проект и познакомиться с модельным бизнесом ближе. Особенно молодые девушки хотели встретиться со звездой американского моделинга — Тайрой Бэнкс.

И пока толпы доверчивых красавиц стояли в очередях на кастинг в «Топ модель по-американски», участницы шоу успели несколько раз пожалеть о том, что они там оказались.

Говорят, что контракты о неразглашении информации заканчиваются, ведь почему именно сейчас бывшие участницы стали хоть немного говорить о закулисье шоу «Топ модель по-американски».

Отстриженные под ноль волосы это еще не самое страшное, что может ожидать участниц проекта. Куда хуже — изнурительные условия, голод и манипуляции от продюсеров.

Бывшая участница Сара Хартхорн была на 9 сезоне шоу «Топ модель по-американски». Сейчас она активно ведет Twitter и TikTok, где иногда рассказывает о своем опыте съемок в этом проекте.

Peopletalk

Недавно Сара шокировала подписчиков суммой заработной платы участниц. 40 долларов на день, которые они должны были тратить на еду, так как проект не предоставлял им питание.

По состоянию курса доллара на 2007 год, это равняется примерно одной тысячи рублей. Эти деньги уходили исключительно на питание моделей в Нью-Йорке. Тем временем ведущие и создатели шоу получили баснословные гонорары за каждую серию.