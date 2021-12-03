Где сейчас девочка-ведущая из "Утренней звезды"

Программа "Утренняя звезда" выходила на телеэкраны по Первому каналу с 1991 и до 2002 года. В девяностых ее смотрели буквально все. Но особенно внимание телезрителей приковывали харизматичные ведущие Юрий Николаев и юная девочка со звонким голоском Юлия Малиновская. В материале "Рамблера" - подробнее о том, как она попала в программу и как затем сложилась ее судьба.

Фото: Кадр из программы "Утренняя звезда" Кадр из программы "Утренняя звезда"

Юлия Малиновская была участницей первого состава коллектива "Непоседы". Энергичную, звонку и не боящуюся импровизировать на сцене девочку заметил Юрий Николаев. На тот момент создатели программы как раз были в поиске талантливой соведущей. Юлия смогла привнести в шоу нечто новое, зрителям нравилась ее уверенность, непосредственность и активность.

Кадр из программы "Утренняя звезда"

С 1992 по 1998 год Юлия неустанно трудилась в "Утренней звезде", также оставалась в составе "Непосед". И несмотря на ее популярность, девочка не утратила душевной открытости и не стала упиваться славой. Да и времени на это у нее совсем не было.

В 1998 году Юлии пришло время продолжать свой жизненный путь уже без "Утренней звезды". Она стала слишком взрослой для этого шоу, так как по сценарию рядом с Николаевым должна была находиться маленькая девочка.

Юлия повзрослела и стала встречаться с баскетболистом Ярославом Королевым, который играл за американскую команду.

Она вышла за него замуж и перебралась в США, оставила мир шоу-бизнеса, поставив в приоритет семью.

@vlastinofficial

В мир телевидения Юлия не вернулась. Она все так же живет в Америке вместе с детьми и супругом, ей 37 лет, она ведет активную жизнь, занимается йогой.

Свое насыщенное детство в "Непоседах" Малиновская не забыла и с теплотой вспоминает его, регулярно записывая видеопоздравления для коллектива.

@korolev45