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3 часа назад

Ургант посмеялся над запуском «Поля чудес» на Первом канале

Иван Ургант высмеял решение Первого канала перезапустить шоу «Поле чудес». Комментарий шоумена прозвучал в эфире программы «Вечерний Ургант».

Ургант посмеялся над запуском «Поля чудес» на Первом канале
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Шоумен назвал новость о перезапуске «Поля чудес» революционной для телевидения. Ургант отметил, что в обновленном шоу все изменится, и показал кадр, который будто был сделан на съемках программы.

«Смотрите. Барабан ведет шоу, раскручивает [ведущего шоу "Поле чудес" Леонида] Якубовича, а огурцы стоят играют и дарят барабану людей», — сказал он, указывая на коллаж.

Телеведущий пошутил, что теперь его задача, чтобы после «таких картинок» депутаты Госдумы не переключились с рэперов на программу «Вечерний Ургант».

О перезапуске шоу «Поле чудес» стало известно 30 ноября. Новое шоу выйдет в эфире Первого канала в январе 2022 года, ведущим программы останется Якубович.

До этого мы рассказывали, как Ургант объяснил популярность сериала "Игра в кальмара".

ТВ,Поле чудес,Иван Ургант,Госдума,
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