Проект "Голос" посвятят памяти Градского

Музыкальный проект "Голос" на "Первом канале", в котором несколько лет в качестве наставника конкурсантов выступал певец и народный артист России Александр Градский, посвятят памяти музыканта. Об этом сказал ведущий программы Дмитрий Нагиев в эфире нового выпуска передачи.

Он отметил, что даже в моменты нестабильного самочувствия, исполнитель не оставлял свою команду без поддержки, "считал это своим долгом".

"А мы в свою очередь считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни – ушел из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро, нашего учителя и друга", – заявил Нагиев.

Он подчеркнул, что Градский оказался не только наставником по проекту, но и учителем по жизни. По словам ведущего "Голоса", он был "мудрым, непреклонным, бесстрашным", а также остро чувствовал каждого.

Ранее журналист Андрей Караулов заявил, что решение Градского об участии в новом сезоне шоу "Голос" стало его роковой ошибкой.