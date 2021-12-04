Проект "Голос" посвятят памяти Градского

Музыкальный проект "Голос" на "Первом канале", в котором несколько лет в качестве наставника конкурсантов выступал певец и народный артист России Александр Градский, посвятят памяти музыканта. Об этом сказал ведущий программы Дмитрий Нагиев в эфире нового выпуска передачи.
Он отметил, что даже в моменты нестабильного самочувствия, исполнитель не оставлял свою команду без поддержки, "считал это своим долгом".
"А мы в свою очередь считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни – ушел из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро, нашего учителя и друга", – заявил Нагиев.
Он подчеркнул, что Градский оказался не только наставником по проекту, но и учителем по жизни. По словам ведущего "Голоса", он был "мудрым, непреклонным, бесстрашным", а также остро чувствовал каждого.
Ранее журналист Андрей Караулов заявил, что решение Градского об участии в новом сезоне шоу "Голос" стало его роковой ошибкой.
Церемония прощания с певцом и композитором Александром Градским прошла 1 декабря в театре "Градский холл" в Москве. На гражданской панихиде также присутствовали эстрадный исполнитель Лев Лещенко, певица Пелагея, композитор Алексей Рыбников, исполнители Григорий Лепс, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Сергей Мазаев и другие. Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти музыканта называют инфаркт головного мозга.