Киркоров высказался о поездке Коки на «Евровидение-2022»

На одном из музыкальных мероприятий представители СМИ расспросили Киркорова о номере для европейского конкурса.

"Главное — написать песню, что, собственно, мы и сделали. Трек готов. Сейчас мы в ожидании решения других стран, посмотрим, кто кого предложит. Думаю, мой выбор вас не разочарует, и вы будете приятно удивлены",