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1 час назад

Филипп Киркоров высказался о поездке Клавы Коки на «Евровидение-2022»

Российский певец Филипп Киркоров сообщил, что готовит выступление исполнителя, который будет защищать честь нашей страны на «Евровидении — 2022» в Италии. Но имя исполнителя Киркоров не раскрывает. Некоторые пользователи Сети решили, что это Клава Кока.

Киркоров высказался о поездке Коки на «Евровидение-2022»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, недавно исполнительница побывала на Mad Walk в Афинах, на котором обычно собираются все бывшие участники песенного конкурса и намекнула, что намерена покорить Европу.

На одном из музыкальных мероприятий представители СМИ расспросили Киркорова о номере для европейского конкурса.
"Главное — написать песню, что, собственно, мы и сделали. Трек готов. Сейчас мы в ожидании решения других стран, посмотрим, кто кого предложит. Думаю, мой выбор вас не разочарует, и вы будете приятно удивлены",

— отметил певец.

Знаменитость также добавил, что не только Клава Кока достойна представлять Россию, передают «vesti.ru».

Ранее «Вечерняя Москва» узнала, как 11-летняя Таня Меженцева готовится к Детскому Евровидению — 2021, которое состоится 19 декабря в Париже.

ТВ,Клава Кока,Филипп Киркоров,Вести.Ру,
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