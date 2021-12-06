Киркоров высказался о поездке Коки на «Евровидение-2022»

Российский певец Филипп Киркоров сообщил, что готовит выступление исполнителя, который будет защищать честь нашей страны на «Евровидении — 2022» в Италии. Но имя исполнителя Киркоров не раскрывает. Некоторые пользователи Сети решили, что это Клава Кока.
Так, недавно исполнительница побывала на Mad Walk в Афинах, на котором обычно собираются все бывшие участники песенного конкурса и намекнула, что намерена покорить Европу.
На одном из музыкальных мероприятий представители СМИ расспросили Киркорова о номере для европейского конкурса.
"Главное — написать песню, что, собственно, мы и сделали. Трек готов. Сейчас мы в ожидании решения других стран, посмотрим, кто кого предложит. Думаю, мой выбор вас не разочарует, и вы будете приятно удивлены",
— отметил певец.
Знаменитость также добавил, что не только Клава Кока достойна представлять Россию, передают «vesti.ru».
Ранее «Вечерняя Москва» узнала, как 11-летняя Таня Меженцева готовится к Детскому Евровидению — 2021, которое состоится 19 декабря в Париже.