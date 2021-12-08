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3 часа назад

Звезда «Аншлага» Клара Новикова разоблачила Comedy Club

Российская юмористка Клара Новикова рассказала о съемках Comedy Club: вырезанных неудачных шутках и заранее записанном смехе. Звезда «Аншлага» дала интервью для YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

Звезда «Аншлага» разоблачила Comedy Club
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По словам юмористки, ее приглашали в Comedy Club как участницу, а не гостью, но она всегда отказывалась, потому что недовольна юмором коллег. Ей было интересно наблюдать из зала, но участвовать в шоу она не хотела, так как не привыкла к такому формату.

"Все равно это съемка, записанные аплодисменты, не прямая трансляция. Когда ты видишь, что шутка провалилась, провальную шутку вырезают. А я видела, что это не смешно: и это не проходит, и это недотянули. Дальше уже приписывают аплодисменты, влепляют записанный смех туда", — сказала Клара Новикова.

Она заметила, что комики часто не вызывают у зрителей эмоций. Кроме того, юмористку смущает монтаж передачи, который не передает атмосферу зала.

"Если раньше не смеялись, то они не смеялись и в кадре. А сегодня они умирают от смеха. Сижу и думаю: "Что это они умерли сейчас?" Я бы не умерла", — поделилась Новикова.

Сама она выступает с импровизациями:

"Это такой драйв! В тебе как будто живут какие-то существа. Я выхожу и думаю: "Что сказать?" Кайф! Но надо попасть в эту волну. Не всегда получается. Во многом зависит от человека, который в зале. Я люблю ситуацию, когда драйвово. Говорю не со сцены, а иду в зал. У меня бывали очень смешные ситуации. И когда их потом рассказываешь, это не так смешно, когда происходит непосредственно в зале".

Ранее Кравченко рассказала о закрытии Comedy Woman.

ТВ,Клара Новикова,
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