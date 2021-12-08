Звезда «Аншлага» разоблачила Comedy Club

"Это такой драйв! В тебе как будто живут какие-то существа. Я выхожу и думаю: "Что сказать?" Кайф! Но надо попасть в эту волну. Не всегда получается. Во многом зависит от человека, который в зале. Я люблю ситуацию, когда драйвово. Говорю не со сцены, а иду в зал. У меня бывали очень смешные ситуации. И когда их потом рассказываешь, это не так смешно, когда происходит непосредственно в зале".